Girişimcilerin gözdesi Kahramankazan

Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan, Türkiye'de ise en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralarda yer alan Kahramankazan, girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi 2019 yılında 340 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Kahramankazan, 2019 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 2019'da başvuruda bulunan 340 yeni işletmeye ruhsat verdi. Kahramankazan'da ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.

Girişimcilerin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz." dedi.