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İl Mutabakat Komitesi toplandı

Ankara İl Mutabakat Komitesi, 2019 yılı son toplantısını gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Esnaf ve sanatkar odaları ile TOBB bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek üzere oluşturulan Ankara İl Mutabakat Komitesi, 2019 yılı son toplantısını gerçekleştirdi.

Ankara İl Mutabakat Komitesi, Ankara Vali Yardımcısı  Dr. Ayhan Özkan başkanlığında toplandı.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Yalçın Koca ve Şube Müdürü Hacı Aslan'ın hazır bulunduğu 2019 yılının son İl Mutabakat Toplantısı'na; Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar ve ATO temsilcisi ile toplantı gündeminde yer alan anlaşmazlığa konu esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu ilgili odaların başkan ve yöneticileri katıldı.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek için toplanan Ankara İl Mutabakat Komitesi Toplantısı'nda; ANKESOB'a bağlı Esnaf ve Sanatkar Odaları ile Ticaret Odası arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından gündeme alınan anlaşmazlık konusu 90 dosya ele alınarak, karara bağlandı, karşılıklı mutabakat sağlandı.

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