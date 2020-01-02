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İkinci Bahar'da "Mucize 2 Aşk"

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini kültür ve sanat etkinlikleri ile bir araya getirmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Turgut Özal Kültür Merkezi’nde bulunan İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi sakinleri doyasıya sinema keyfi yaşadı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği, Erdal Özyağcılar, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen gibi sevilen oyuncuların rol aldığı 129 dakika süren “Mucize Aşk 2” adlı filmde bir araya gelen İkinci Bahar müdavimleri vizyon filminin keyifle izledi.

2014 yapımı “Mucize” filminin devamı olan yapımı Podium AVM’de izleyen 50’ye yakın ilçe sakini, köyde yaşadıkları sorunlardan bıkan engelli Aziz ve Mızgin çiftinin mücadele dolu hayatını meraklı bakışlar eşliğinde seyretti. Görücü usulü evlenip karsına aşık olan Aziz’in, karısı için engellerinden kurtulmayı amaçlayarak gerçekleştirdiği mucizelere tanık olan ikinci bahar sakinleri, hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Yenimahalle’de yaşamanın ayrıcalığını yaşıyoruz

İkinci Bahar Yaşam Merkezlerinin keyifli zaman geçirmek, kültür ve sanat etkinliklerine katılmak açısından birçok fayda sağladığını belirten ilçe sakinleri “Belediyenin kurduğu bu merkezler aracılığı ile fırsat bulamadığımız birçok etkinliğe gidiyoruz. İnsanlar İkinci Bahar’da bir araya geliyor, boş vakitlerini kendini geliştirerek geçiriyor. Sinema, tiyatro gibi etkinlikleri düzenleyerek vatandaşa hizmet sunan Yenimahalle Belediyesine teşekkür ediyoruz. Yenimahalle’de yaşamanın ayrıcalığını beraber yaşıyoruz.” dedi.
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Bugün 09:55 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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