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Mamak'ta 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu

Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2019 yılının başından bu yana 3 bin 275 çiftin nikah masasına oturarak dünya evine girdiği Mamak’ta, nikahlarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin kıyması için de çiftler başvuru talebinde bulunuyor. Başkan Köse’de yoğun mesaisine rağmen talepleri geri çevirmeyerek Mamaklıların iyi gününde kötü gününde devamlı yanlarında oluyor.

Her zaman yanlarında olacağız

İhtiyaç duyulan her yerde Mamaklılarla bir arada olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Köse, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, “İyi günlerinde kötü günlerinde hemşehrilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül Belediyeciği’nin en güzel örneğini sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin.” dedi.
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Bugün 10:12 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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