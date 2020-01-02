Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi

Kadınlara yönelik yapılan çalışmalarla ilkleri başaran Yenimahalle Belediyesi eğitim planları hazırlayarak, “Kadın Dostu Kent” olmak için çalışmalara start verdi. Bu kapsamda proje yürütücüleri eğitim vermeye başladı.

Program kapsamında hazırlanan 3 yıllık yerel eşitlik eylem planları ivedi şekilde uygulamaya alındı. Yapılan çalışmaların ilki “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi ile başladı. Bu kapsamda belediye bünyesinde yapılan tüm çalışmalar kadınların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak. Kadınların hayatlarını kolaylaştıracak projeler belediye bünyesinden daha da önem kazanacak. Kadınların toplumun her alanında yer alması için birçok çalışma hayata geçirilecek.

“Kadın Dostu Kentler Birlemiş Milletler Ortak Programı” kapsamında çalışmalar yürüten Yenimahalle Belediyesi, bu kapsamda belediye çalışanları, müdürler ve YENİMEK öğretmenleri ile belediye meclis üyelerine cinsiyet eşitliği eğitimi aldı.

Cinsiyet eşitliğinde 130’uncu sıradayız

Kadınlara yönelik yapılan çalışmalarla ilkleri başaran Yenimahalle Belediyesi, 2019 yılında düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimlerinin sonuncusunu belediye meclis üyelerine düzenledi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde toplumsal cinsiyet kavramını hazırlanan sunum ile detaylandıran yerel eşitlik eylem planı sorumluları “ Dünya Ekonomi Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2018 raporuna göre Türkiye; 149 ülke arasında cinsiyet eşitliği açısından 130’uncu sırada yer alıyor. Ayrıca ülkemiz, kadınların ekonomik katılımı ve fırsat eşitliği konusunda 131’inci sırada yer alırken, eğitimde 106, politik katılımda 113’üncü sırada görünüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetlere ulaşmada bireyin cinsiyeti ile ayrımcılığa maruz kalmaması olarak tanımlanmaktadır. Kadın ve erkeğin farklı güçleri ve gereksinimleri olduğu kabul edilerek, iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.” dedi.

2019 yılında yerel eşitlik eylem planı kapsamında bir dizi eğitimin gerçekleştiğini belirten proje, 2020 yılında da şiddet, ayrımcılık, insan hakları ve vatandaşlık gibi konularda devam edecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kadınların toplumun tutkalı olduğunu ifade ederek, “Biz Yenimahalle Belediyesi olarak kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ekiple Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nı Türkiye’de gerçekleştiren üçüncü belediye olduk. Bugüne kadar kadınlarımız için güzel işler yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.