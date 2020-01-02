“Kapımız 24 Saat Sanayiciye Açık”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyeleri, OSTİM Vergi Dairesi Genel Müdürü Ali Aslankaya’yı makamında ziyaret etti. Derneğin yeni yönetim kurulunun birinci vazifesinin üyelerin talep ve beklentilerini ilgili kurumlara iletmek olduğunu söyleyen Başkan Çamur, bu anlamda vergi dairelerinin de en önemli muhatapları olduğunu kaydetti. Vergi vermenin her mükellefin görevi olduğunu kaydeden Başkan Çamur, “Tek beklentimiz ise yurt içi ve yurt dışı pazarda varlık gösteren üyelerimizin, vergi dairesiyle ilgili konularda yaşadıkları bürokratik sıkıntıların ortadan kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“İlk Aklınıza Biz Gelelim”

OSTİM Vergi Dairesi Genel Müdürü Ali Aslankaya ise ORSİAD’ın yeni yönetiminin genç ve dinamik bir ekipten oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elbette karşılıklı taleplerimiz olacak. Hedefimiz aynı. Yeter ki sürekli diyalog içinde olalım, istişarede bulunalım. Hangi bilgiye ihtiyacınız olursa ilk aklınıza biz gelelim. Kapımız ve telefonumuz 24 saat OSTİM’li sanayiciye açık. Hiçbir kanun vatandaşı batırmak, bitirmek, yok etmek amacıyla yapılmaz. Kanun ve nizamlar bir şeyleri yoluna koymak içindir. Vergi Kanunu da Ticaret Kanunu da Borçlar Kanunu da aslında ticaret yapmak için kurulmuş olanlara yardımcı olmak için vardır. Ben bugüne kadar Vergi Kanunu’na uyup da batan kimse görmedim. Aksine çok ileri gidenleri gördüm. Her zaman üyelerinizin yanındayız. İletişim kanallarımız açık olduğu sürece onların ticari hayatlarını korumak, işlerini kolaylaştırmak için göreve hazırız” dedi.