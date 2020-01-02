Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:24 TSİ- Gündem G: Bugün 12:25 TSİ

“Kapımız 24 Saat Sanayiciye Açık”

ORSİAD Yönetim Kurulu, OSTİM Vergi Dairesi Genel Müdürü Ali Aslankaya ile bir araya geldi, üyelerin kurumla ilgili beklentilerini dile getirdi. Kapılarının ve telefonlarının 24 saat OSTİM’li sanayiciye açık olduğunu söyleyen Kaya, “Yeter ki diyalogumuz güçlü olsun” dedi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyeleri, OSTİM Vergi Dairesi Genel Müdürü Ali Aslankaya’yı makamında ziyaret etti. Derneğin yeni yönetim kurulunun birinci vazifesinin üyelerin talep ve beklentilerini ilgili kurumlara iletmek olduğunu söyleyen Başkan Çamur, bu anlamda vergi dairelerinin de en önemli muhatapları olduğunu kaydetti. Vergi vermenin her mükellefin görevi olduğunu kaydeden Başkan Çamur, “Tek beklentimiz ise yurt içi ve yurt dışı pazarda varlık gösteren üyelerimizin,  vergi dairesiyle ilgili konularda yaşadıkları bürokratik sıkıntıların ortadan kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“İlk Aklınıza Biz Gelelim”

OSTİM Vergi Dairesi Genel Müdürü Ali Aslankaya ise ORSİAD’ın yeni yönetiminin genç ve dinamik bir ekipten oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elbette karşılıklı taleplerimiz olacak. Hedefimiz aynı. Yeter ki sürekli diyalog içinde olalım, istişarede bulunalım. Hangi bilgiye ihtiyacınız olursa ilk aklınıza biz gelelim. Kapımız ve telefonumuz 24 saat OSTİM’li sanayiciye açık. Hiçbir kanun vatandaşı batırmak, bitirmek, yok etmek amacıyla yapılmaz. Kanun ve nizamlar bir şeyleri yoluna koymak içindir. Vergi Kanunu da Ticaret Kanunu da Borçlar Kanunu da aslında ticaret yapmak için kurulmuş olanlara yardımcı olmak için vardır. Ben bugüne kadar Vergi Kanunu’na uyup da batan kimse görmedim. Aksine çok ileri gidenleri gördüm. Her zaman üyelerinizin yanındayız. İletişim kanallarımız açık olduğu sürece onların ticari hayatlarını korumak, işlerini kolaylaştırmak için göreve hazırız” dedi.

Bugün 12:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kan Donduran Cinayet! Eşini Öldürdü, Vahşice Parçalara Ayırdı! mask
Kan Donduran Cinayet! Eşini Öldürdü, Vahşice Parçalara Ayırdı!
13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü... Karın Ağrısıyla Gitti, Ölüsü Çıktı! mask
13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü... Karın Ağrısıyla Gitti, Ölüsü Çıktı!
Ekrem İmamoğlu, İstanbullular İle Telefonda Görüşecek! mask
Ekrem İmamoğlu, İstanbullular İle Telefonda Görüşecek!
14 Yaşındaki Küçük Çocuğun Boğazını Kestiler! O Şehirde Korkunç Olay mask
14 Yaşındaki Küçük Çocuğun Boğazını Kestiler! O Şehirde Korkunç Olay
İl Mutabakat Komitesi toplandı mask
İl Mutabakat Komitesi toplandı
ATO Heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde mask
ATO Heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı? mask
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL