14 Yaşındaki Küçük Çocuğun Boğazını Kestiler! O Şehirde Korkunç Olay

Van sınırları içerisinde yer alan Erciş ilçesinde; evden çıkan ve ardından boğazı kesilmiş bir şekilde cesedine ulaşılan henüz 14 yaşındaki küçük çocuk Serkan T.'nin, yine aynı yaş grubunda olan mahalledeki birkaç arkadaşınca canice cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Ulaşılan bilgilere göre, evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serkan T. için, ailesi hemen 156 Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, Kocapınar Mahallesi'nin 3 kilometre uzağında yer alan Akarsu güzergahında gece saatlerinde bir çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu cansız bedenin, yaşının 14 olduğu öğrenilen Serkan T.'ye ait olduğu ortaya çıkarken, olaya yönelik Jandarma ekipleri tarafından derin bir soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinin gelmesiyle birlikte daha iyi ve net bir şekilde gerçekleştirilen araştırmalarda, olay yerine yaklaşık olarak 65 metre uzaklıkta ve olayda kullanıldığı tahmin edilen bir bıçağa ulaşıldı.

Çapraz Sorguya Alındılar

14 yaşındaki küçük çocuğun boğazını keserek canice öldürebilecek şüphelilerin aynı mahalleden ve maktulle aynı yaş grubundan olabileceğini tahmin eden ekipler, çalışmalarını daha da dar gruba indirdi. Yapılan araştırmalarla birlikte 15 yaşındaki C.K., 14 yaşındaki İ.T. ve 14 yaşındaki H.İ.G. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çapraz sorguda olayı anbean itiraf eden ve olay anına dair tüm detayları paylaşan küçük çocuklar, maktul Serkan T. ve şüpheli C.K.'nın aralarında problem olduğunu ve Serkan T.'nin bu sebeple C.K.'ya fiziksel şiddette bulunduğunu anlattılar.

Bu olayın yaklaşık olarak 3 - 4 aydır aralıksız olarak sürdüğünü ifade eden küçük çocuklar, 31 Aralık tarihinde C.K., İ.T. ve H.İ.G. ile Serkan T.'nin, C.K.'nın evlerinin önünde saman boşalttıkları esnada Serkan T.'nin, C.K.'ya sopayla hızlı bir şekilde vurduğunu ve sonrasında olayın yaşandığı yere hep beraber gittiklerini, Serkan ile C.K.'nın olay yerinde kavgaya başladıklarını ve İ.T.'nin Serkan T.'yi tuttuğu esnada C.K. isimli çocuğun da yanında bulunan bıçakla Serkan T.'yi yaraladığını ve ardından olay yerinden kaçarak evlere dağıldıklarını itiraf ettiler.