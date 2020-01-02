Ekrem İmamoğlu, İstanbullular İle Telefonda Görüşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesleki yeterlilik eğitim programını tamamlayarak bu programda sona gelen Beyaz Masa çalışanlarına düzenlenecek olan törenle birlikte sertifikalarını takdim edecek. İmamoğlu, bahse konu olan tören sonrasında ALO 153 hattından İstanbulluların çağrılarına yanıt verecek.

İBB Halka İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarıan mesleki ve kişisel anlamda gelişim fırsatlarını ve bu kapsamda kendilerini geliştirmeleri için İBB şirketleri arasında yer alan UGETAM ile birlikte bir iş birliği yaparak eğitim programı düzenledi. Söz konusu program sonucunda başarıyla eğitimlerinin tamamlayan katılımcılar bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandılar.

İmamoğlu Cevap Verecek

Programı 1. olarak tamamlamayı başaranlara düzenlenecek törenle birlikte belgelerini takdim edecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu organizasyonda Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'ni de ziyaret edecek ve burada, 153'e ulaşan İstanbulluların çağrılarına yanıt verecek.

Çok Sayıda Katılımcı

2 adımlı sınav ve 3 aylık eğtim dönemi sonrasında toplam olarak 376 adet vatandaş temsilcisi ve 34 adet takım lideri; oldukça güzel bir başarı altına imza atarak sertifika almaya hak kazandı.

Uluslararası denkliği bulunan söz konusu belgelendirme programında, çalışan bireylerin motivasyonunda artış meydana getirmek, kurumsal aidiyeti ve işe bağlılığı güçlendirmek hedefi güdüldü.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme yetkisi bulunan kuruluşlar arasında yer alan İBB şirketlerinden UGETAM ile yapılan işbirliğiyle birlikte çağrı karşılamakta olan çalışanlardan, 2020 yılı boyunca başarılı grafik sergilemekte olan temsilci ve takım liderleri de program kapsamına alındı.