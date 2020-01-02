13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü... Karın Ağrısıyla Gitti, Ölüsü Çıktı!

Aydın Nazilli ilçesinde, 13 yaşında olan ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, yüksek ateş ve karın ağrısı sebebiyle başvurduğu özel hastanede hayata gözlerini yumdu. Ak'ın hayatını kaybetmesi, ailesi ve aradaşları başta olmak üzere seven herkesi derin hüzne boğdu. Ailesi, sinir krizleri geçirdi.

Alınan bilgilere göre, 13 yaşında olan Dilvin Ak isimli küçük çocuk; karnı ağrıdığından ve yüksek ateşi olduğundan dolayı Nazilli sınırlarında yer alan bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tedavi ettiği 13 yaşındaki çocuk ayakta girdiği hastaneden ölü olarak çıktı.

Otopsi Talebi

Nazilli Beşeylül Ortaokulu'nda 8. sınıfta eğitim gören Dilvin Ak'ı muayene etmekte olan doktorlar, acil servise yatması gerektiğini belirttiler. Saatler gece yarısını geçtiğinde ani bir şekilde fenalık geçiren Ak'ın tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ettiği esnada sabaha karşı 05.00 civarında küçük çocuk hayatını kaybetmesiyle birlikte sonlandı.

Özel hastanenin doktorlarınca Nazilli Cumhuriyet Savcılığına bilgi aktarımında bulunarak kesin ölüm sebebinin ne olduğunun belirlenebilmesi için otopsi talebinde bulunuldu. Ailesinin ve doktorların hayrete düşüp, yasa boğulduğu ölüm sonrasında Dilvin Ak'ın çevresindeki herkes derin hüzün yaşadı.

Sırasını Çiçeklerle Süslediler!

Dilvin Ak'ın okuduğu Nazilli Merkez Beşylül Ortaokulu'nda yer alan 8/C sınıfındaki sırası arkadaşları tarafından çiçeklerle donatıldı. 8 yıldan beri aynı sıraları paylaştığı arkadaşlarıysa gözyaşlarına boğuldular.

Anne ve babasının ayrı yaşaması sebebiyle, dedesi ve annesi ile birlikte Nazilli'de dede evinde ikamet ettiği bilgisine ulaşılan Dilvin Ak'ın cansız bedeninin, Durasallı Mahallesi Camii'de öğle namazı sonrasında kılınacak olan cenaze namazının sonrasında Durasallı Mezarlığı'na defin işlemlerinin gerçekleştirilecek olduğu bilgisine ulaşıldı.