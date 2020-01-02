Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:53 TSİ- Gündem G: Bugün 18:01 TSİ

13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü... Karın Ağrısıyla Gitti, Ölüsü Çıktı!

Aydın sınırları içerisinde yer alan Nazilli ilçesinde; henüz 13 yaşında olduğu bilgisine ulaşılan bir ortaokul öğrencisi; yüksek ateş ve karın ağrısı rahatsızlığı sebebiyle bir özel hastaneye başvurdu. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Aydın Nazilli ilçesinde, 13 yaşında olan ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, yüksek ateş ve karın ağrısı sebebiyle başvurduğu özel hastanede hayata gözlerini yumdu. Ak'ın hayatını kaybetmesi, ailesi ve aradaşları başta olmak üzere seven herkesi derin hüzne boğdu. Ailesi, sinir krizleri geçirdi.

Alınan bilgilere göre, 13 yaşında olan Dilvin Ak isimli küçük çocuk; karnı ağrıdığından ve yüksek ateşi olduğundan dolayı Nazilli sınırlarında yer alan bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tedavi ettiği 13 yaşındaki çocuk ayakta girdiği hastaneden ölü olarak çıktı. 

Otopsi Talebi

Nazilli Beşeylül Ortaokulu'nda 8. sınıfta eğitim gören Dilvin Ak'ı muayene etmekte olan doktorlar, acil servise yatması gerektiğini belirttiler. Saatler gece yarısını geçtiğinde ani bir şekilde fenalık geçiren Ak'ın tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ettiği esnada sabaha karşı 05.00 civarında küçük çocuk hayatını kaybetmesiyle birlikte sonlandı.

Özel hastanenin doktorlarınca Nazilli Cumhuriyet Savcılığına bilgi aktarımında bulunarak kesin ölüm sebebinin ne olduğunun belirlenebilmesi için otopsi talebinde bulunuldu. Ailesinin ve doktorların hayrete düşüp, yasa boğulduğu ölüm sonrasında Dilvin Ak'ın çevresindeki herkes derin hüzün yaşadı.

Sırasını Çiçeklerle Süslediler!

Dilvin Ak'ın okuduğu Nazilli Merkez Beşylül Ortaokulu'nda yer alan 8/C sınıfındaki sırası arkadaşları tarafından çiçeklerle donatıldı. 8 yıldan beri aynı sıraları paylaştığı arkadaşlarıysa gözyaşlarına boğuldular.

Anne ve babasının ayrı yaşaması sebebiyle, dedesi ve annesi ile birlikte Nazilli'de dede evinde ikamet ettiği bilgisine ulaşılan Dilvin Ak'ın cansız bedeninin, Durasallı Mahallesi Camii'de öğle namazı sonrasında kılınacak olan cenaze namazının sonrasında Durasallı Mezarlığı'na defin işlemlerinin gerçekleştirilecek olduğu bilgisine ulaşıldı. 

Bugün 17:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kan Donduran Cinayet! Eşini Öldürdü, Vahşice Parçalara Ayırdı! mask
Kan Donduran Cinayet! Eşini Öldürdü, Vahşice Parçalara Ayırdı!
13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü... Karın Ağrısıyla Gitti, Ölüsü Çıktı! mask
13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü... Karın Ağrısıyla Gitti, Ölüsü Çıktı!
Ekrem İmamoğlu, İstanbullular İle Telefonda Görüşecek! mask
Ekrem İmamoğlu, İstanbullular İle Telefonda Görüşecek!
14 Yaşındaki Küçük Çocuğun Boğazını Kestiler! O Şehirde Korkunç Olay mask
14 Yaşındaki Küçük Çocuğun Boğazını Kestiler! O Şehirde Korkunç Olay
İl Mutabakat Komitesi toplandı mask
İl Mutabakat Komitesi toplandı
ATO Heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde mask
ATO Heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı? mask
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL