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Kan Donduran Cinayet! Eşini Öldürdü, Vahşice Parçalara Ayırdı!

Mersin'de ayrılma sürecinde olduğu bankacı eşini büyük bir canilik örneği sergileyerek öldüren katil koca hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Mersin'de boşanma aşamasında olduğu ve aralarında sürekli kavga yaşandığı bankacı eşi 34 yaşındaki Cemile Ertürkoğlu'nu büyük bir canilik örneği sergileyerek korkunç şekilde öldüren 36 yaşındaki Mustafa Ertürkoğlu hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Verilen söz konusu karard,a sanığın eşini öldürüp ardından ise parçalara ayırdığı, yani ölüm esnasında herhangi bir eziyet çektirme olmadığı bu sebepten dolayı nitelikli halin bulunmadığı belirtildi.

Tahrik İndirimi Yok

Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından dolayı dava açılan cani kocaya, 6 Aralık 2019 tarihinde yapılan duruşmada "eşi kasten öldürme" suçu sebebiyle direkt olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Cezanın herhangi bir tahrik indirimiyle birlikte değerlendirilmemesi ve indirimin olmaması konusunda da net karar çıkmıştı. Verilen cezanın yeterli olmadığına dair açıklamalarda bulunan avukatlar, eşini parçalayan ardında nkıyma makinesinden geçiren ve cesedinin parçalarını farklı farklı yerlere gömen Ertürkoğlu'nun canavarca bir his içerisine girip eziyet çektirerek öldürdüğünü, ölünün hatırasına da saygısızlık yaptığını ifade ederek tüm bu suçlardan ayrı ayrı ceza almasını talep ettiler. Avukatlar olayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdılar.

Olay Neydi?

28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçe sınırlarında yer alan Bahçe Mahallesi üzerinde gelişen söz konusu olayda, bir jolistik firmasında çalışan Mustafa Ertürkoğlu isimli şahıs, bankacı olan eşi Cemile Ertürkoğlu'na ulaşamadığını, eşinin kaybolduğunu ifade ederek polis ekiplerini bilgilendirmiş, şahsın verdiği çelişkili ifadelerden dolayı büyük şüphe içerisine giren ekipler, kadının ailesiyle de kocası hakkında görüştükten hemen sonra derin bir araştırma başlatmıştı.

Çiftin evinde inceleme yapan polis ekipleri talihsiz kadının kan izine rastlamış, bu vesileyle Ertürkoğlu'nu gözaltına almıştı. Şüphelinin verdiği ifadeler kapsamında, kadının öldürüldükten hemen sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, cesedin farklı farklı parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı başta olmak üzere birkaç farklı noktada bulmuş ve ardından şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti .

İşte olayın haberi:

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