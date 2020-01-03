Altın kalpli kadınlar

Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi kadınlar, sosyal sorumluluk içeren önemli bir davranışa imza attı. Merkezde kendi elleriyle gözleme yapan ve bu gözlemeleri satan kadınlar, topladıkları parayla ihtiyaç sahibi çocuklar için bot ve mont satın aldı. İhtiyaç sahibi çocuklara, yeni yılın ilk hediyesini veren Altındağlı kadınlar, kalpleri ısıttı.

SEVGİ DOLU HEDİYE

İhtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdükleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Nilüfer Günaydın “Yapıp, sattığımız gözlemelerden elde ettiğimiz gelirle çocukları mutlu edecek bot ve kışlık montlar aldık. Havalar giderek soğuyor, çocuklarımız üşümesin istedik. Altındağlı kadınlar olarak çocukların yüzünün gülmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.” dedi. Günaydın, “Bizim bu yardımları yapabilmemiz için bize bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR MUTLU İSE, BİZ DE MUTLUYUZ.”

Altındağ’ın, çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise Altındağlı kadınları özverili davranışlarından dolayı tebrik etti. Başkan Balcı, “Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer… Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı… Bu nedenle Altındağlı kadınlarımıza böyle güzel bir yardım yaptıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.