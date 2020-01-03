Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor

130 farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerde yeni eğitim dönemi kayıtları için başvurular13-17 Ocak arasında gerçekleşecek.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak ayında başlıyor. 130 farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerin yeni dönem ders programları ve kurs takviminin belirlenerek Çankaya Belediyesinin resmi web sayfasında yayımlandı. 13-17 Ocak tarihleri arasında yeni eğitim dönemi kayıtlarını alacak Çankaya Evlerine başvurmak için bir fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli olacak.



HALKIN EVLERİ

Başkan Taşdelen’in “21. Yüzyılın halkevleri” olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her anlamda her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde 50 bin kursiyere hizmet veren Çankaya Evlerinde, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor.



Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 130 branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nde açılan ve profesyonel bir mutfakta devam eden pastacılık kursu da yeni dönemde kayıt alımına devam edecek.



ÇOCUKLAR UNUTULMUYOR

Öğrencilerin kütüphane ve çalışma odalarından yararlanabildiği Çankaya Evleri’nde okul öncesi çocuklar için de ‘Masal ve Oyun Odaları’ bulunuyor. Velilerin çocuklarını oyun odalarına bırakarak kendilerine zaman ayırabildiği Çankaya Evleri’nde sağlık, tüketici hakları, iletişim gibi farklı konularda seminerler de ücretsiz olarak düzenleniyor. Bazı Çankaya Evleri’nde yer alan Baharevi’nde de yaşlı vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi, yaşıtlarıyla etkinliklere katılması ve sosyalleşmesi amaçlanıyor.



BÜYÜK GURUR

Geçtiğimiz dönem 50 bin Ankaralıyı Çankaya Evlerinde buluşturduklarını söyleyen Taşdelen, "Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık" dedi. Her zaman Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizin sayısını 27’ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri'nde gülen yüzlerle buluşmak en büyük gurur.” diye konuştu.



ÇANKAYA EVLERİ VE KURSLAR

İkinci dönemde Çankaya evlerinde yeni açılan kurs ve atölyeler ise şöyle:



1- ATA ÇANKAYA EVİ

- DİKSİYON

- İŞARET DİLİ



2- AYRANCI ÇANKAYA EVİ

- DİKSİYON

- İNGİLİZCE A1

- İNGİLİZCE A2



3- BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ

- ALMANCA A1

- İNGİLİZCE A1

- İNGİLİZCE A2



4- BEYSUKENT ÇANKAYA EVİ

- DANS

- PİLATES

- YOGA



5- BİLKENT ÇANKAYA EVİ

- İĞNE OYASI



6- BİRLİK ÇANKAYA EVİ

- FRANSIZCA A1

- KADIN SAĞLIĞI

- PİLATES

- YOGA



7- CEBECİ ÇANKAYA EVİ

- ALMANCA A1

- BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

- DİKSİYON

- FRANSIZCA A1

- İNGİLİZCE A1

- İNGİLİZCE A2

- İŞARET DİLİ

- KALICI MAKYAJ

- MANİKÜR-PEDİKÜR

- OKUMA YAZMA

- RUSCA A1



8- ÇİĞDEM ÇANKAYA EVİ

- FRANSIZCA A1

- İNGİLİZCE A1

- İNGİLİZCE A2



9- ESAT ÇANKAYA EVİ

- DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK

- DİKSİYON

- FRANSIZCA A2

- İNGİLİZCE A1

- İNGİLİZCE A2

- İŞARET DİLİ

- OKUMA YAZMA 1. KADEME

- OKUMA YAZMA 2. KADEME

- YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1

- YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A2



10- İSMAİL CEM ÇANKAYA EVİ

- YARATICI DRAMA

- İNGİLİZCE A1

- MODERN DANS

- YOGA



11- MALTEPE ÇANKAYA EVİ

- ALMANCA A1

- ALMANCA A2

- BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

- FRANSIZCA A1

- FRANSIZCA A2

- İNGİLİZCE A1

- İNGİLİZCE A2

- İSPANYOLCA A1

- İŞARET DİLİ

- KORECE A2

- RUSÇA A2

- WEB TASARIMI



12- MİMAR SİNAN ÇANKAYA EVİ

- YARATICI DRAMA



13- MÜRSEL ULUÇ ÇANKAYA EVİ

- BAĞLAMA

- MEFRUŞAT

- OKUMA YAZMA

- YOGA



14- SOKULLU ÇANKAYA EVİ

- HIZLI OKUMA

- İNGİLİZCE

- İŞARET DİLİ

- KURDELE NAKIŞI



15- ZÜBEYDE HANIM ÇANKAYA EVİ

- PASTACI ÇIRAĞI

- İLETİŞİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

- DİKSİYON

- İŞARET DİLİ

16- 100. YIL ÇANKAYA EVİ

- DİKSİYON

- İNGİLİZCE A2

- KİŞİSEL GELİŞİM

- LATİN DANSI

- RUSÇA A1

- RUSÇA A2

- SPİKERLİK VE SUNUCULUK

- SPOR

- YOGA

17- HOYTUR

- DANS

- PİLATES

- YOGA