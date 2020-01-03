Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin en önemli gider kalemlerinden birini SGK giderleri oluşturmaktadır. Sağlıklı bir toplum için günlük fiziksel aktivitemizi ihmal etmemeliyiz. İnsanlarımız sağlıklarıyla ilgili herhangi bir şüphe duyduklarında erken teşhis için de vakit kaybetmemelidirler” dedi.

“SAĞLIKLI BİR TOPLUM İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

Keçiören Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde belediye personellerine yönelik Temel Sağlık Bilgisi ve Erken Teşhisin Önemi konulu seminer düzenlendi. Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda kadınlara yönelik gerçekleştirilen seminerde özellikle kanser için erken teşhisin önemi vurgulandı. Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri Dr. Saadet Karpuzoğlu ve Nejat Yarpuz tarafından 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, insan anatomisi tanıtılarak hangi organın ne şekilde çalıştığına ilişkin de bilgiler verildi.

Birçok mecrada sağlıklı bir toplum inşa etmek istediklerini ve bu kapsamda Keçiören Belediyesinin imkânlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Altınok, “Keçiören Belediyesine ait spor tesislerini vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabilir. Vatandaşlarımızın spor yapma imkânını genişletmek için her bir parkımıza aynı zamanda spor yapabilecekleri alanlar koyuyoruz. Yürüyüş yolları, parkları, havuzları ve spor tesisleriyle hem sporcu dostu hem de sağlıklı bir Keçiören için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hep beraber inşallah sağlıklı şehirler, sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum inşa edeceğiz. Bunu yapabilmek için de spor yapmak gerekir” diye konuştu.