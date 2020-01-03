Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor

Etimesgut Belediyesi, inşa ettiği park ve tesislere Türk Milleti’ne hizmet etmiş mümtaz şahsiyetlerle Türk tarihinin sembol kavramlarının isimlerini veriyor. Tesis isimlerinde millilik ve Türk vurgusu dikkat çekiyor. Türk tarihine yön veren isimler, devlet adamları, siyasiler, şehitlerimiz, bilim adamları ve sanatçılar, isimleriyle belediyenin tesislerinde yaşatılıyor.

ATATÜRK İSMİ

Tesis isimlerinde Atatürk ismi ön plana çıkarken, Etimesgut Belediyesi'nin, Atatürk Müzesi ve Okuma Evi, Atatürk Meydanı, Eryaman Atatürk Emekliler Konağı, Atatürk Stadı, Atatürk Koşu Yolu, Cumhuriyet Ormanı, 80. Yıl Cumhuriyet Parkı isimlerini taşıyan tesis ve parkları yer alıyor.

TÜRK VURGUSU VAR

Etimesgut Belediyesi, Ahimesut Mahallesi'ndeki meydana “Türk Beyleri Kent Meydanı” adını verirken, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan tesisine "Korkut Ata", eğitim, kültür ve spor alanlarına ev sahipliği yapan yaşam merkezlerine, " Devlet Bahçeli", "Göktürk", "Ahi Elvan", "Ziya Gökalp", "Halide Edib Adıvar" isimlerini uygun gördü. İlçedeki en büyük kreşine Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi “Zübeyde Hanım” adını veren belediye, Türk ülküsünün öncü isimlerinden “Ziya Gökalp” adını aile akademisine, Bilge Kağan’ın annesi İlbilge Hatun'un adını da erinçevine verdi.

PARK VE SPOR TESİSLERİ

Etimesgut Belediyesi’nin yaptığı büyük parklar ve spor tesislerinde de Türk vurgusu dikkat çekiyor: İşte o isimlerden bazıları: Alparslan Türkeş Parkı, Sultan Alparslan Parkı, Sultan Sencer Parkı, Kürşat Parkı, Tuğra Parkı, Turan Spor Tesisleri, Ülkü Spor Tesisleri, Atabey Spor Tesisi, Ayyıldız Spor Tesisleri, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı, 23 Nisan Hatıra Ormanı, Prof. Dr. Aziz Sancar Hatıra Ormanı, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Hatıra Ormanı, Şehit Fırat Çakıroğlu Hatıra Ormanı".

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMUYOR

Etimesgut Belediyesi’nin 40 parkının ismi, ilçede doğup büyümüş veya ailesi burada yaşayan Doğu ve Güneydoğu şehitlerimizin ismini taşıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Bu ülkeye hizmet etmiş, vatanını, milletini, bayrağını seven ve ülkesine, milletine hizmet etmiş devlet adamlarımızın, şehitlerimizin, bilim adamlarımızın, sanatçılarımızın isimlerini tesislerimize vermekteyiz. Onların hatıralarını Etimesgut’ta yaşatıyoruz” dedi.