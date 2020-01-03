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Yılbaşı Gecesi Korkunç Olay! Demir Yüzüne Saplandı...

Antalya'da yaşadığı trafik kazası sonucunda korkunç bir şekilde yüzüne bariyere ait olan demir çubuk giren Emre Gündoğan isimli talihsiz genç, itfaiye ekibi ve doktorların hassas müdahalesi sonucunda hayata tutunmayı başardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Antalya sınırları içerisinde yer alan Alanya ilçesinde, meydana gelen trafik kazası sonucunda bariyerin demirinin yüzüne saplanmasıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne acilen getirilerek ameliyata alınan 21 yaşındaki Emre Gündoğan'ı; itfaiye ekibi ve plastik cerrahlar, ameliyathanede ortak bir şekilde çalışarak hayata tekrar döndürdü.

Alanya ilçe sınırlarında 1 Ocak 2020 tarihinde saatler 02.00'yi gösterdiği esnada yaşanan trafik kazasında yüzüne bariyerin demir çubuğu giren Emre Gündoğan isimli talihsiz genç , Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Demirin sol göz kenarından girerek yüüznden çıktığı genç, yapılan ilk müdahale sonrasında AÜ hastanesine gönderildi.

İtfaiye Ekipleri Destek Verdi

Emre Gündoğan'ın ameliyat çalışması için hazırlıklarını tamamlayan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun boyutunun oldukça büyük olması sebebiyle itfaiye ekiplerini yardım için ameliyathaneye soktu. Ameliyathana giren ekipler, Gündoğan'ın yüzüne saplanan bariyer demirinin dışarıda kalan bölümünü spiralle kesti. 3 saat boyunca aralıksız olarak devam eden ve oldukça riskli geçen ameliyatın sonrasında Gündoğan yaşam mücadelesini kaybetmeden yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ve ailesi derin bir nefes aldı.

Büyük Tecrübe

İtfaiye ekipleriyle ortak bir şekilde ameliyathaneye giren ve hastaneye müdahale etmenin kendileri için oldukça büyük bir tecrübe olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendilerine bir teşekkürü borç bildiğini, çok soğukkanlı ve profesyonel bir şekilde çalışarak hastaya herhangi bir zarar vermeden demiri güzel bir şekilde kestiklerini; ameliyathane dışında da bunun yapılabileceğini fakat herhangi bir sorun yaşandığı anda müdahalede bulunulamayacağını söyledi. itfaiye ekipleri ile birlikte ameliyathane içerisinde güvenli bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ameliyatın yaklaşık olarak 3 saat boyunca devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Özkan, takip sürecinde çekilen filmlerle birlikte aşağı yukarı ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olacaklarını, şuan konuşmak için oldukça erken bir sürede bulunulduğunu, oldukça ciddi bir yaralanma olduğunu; kendilerinin öncelikli hedefinin hastayı hayatta tutabilmek olduğunu da sözlerine ekleyen Özkan, hastanın bu anlamda şanslı olduğunu ifade ederek açıklamalarını noktaladı. 

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