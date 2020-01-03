Korkunç Şekilde Hayatını Kaybetmişti: Arkadaşının İfadesi Tüyler Ürpertti

Bahse konu olay, Güzelköy Mahallesi üzerinde yer alan Süleyman Demiral Caddesi'ndeki 2 katlı evde, yılbaşı gecesinde yaşandı. Harita mühendisi olan 30 yaşındaki Berkay T., yeni yıl kutlaması için 3'ü kız olmak üzere toplam olarak 11 arkadaşını eve çağırdı. Grup, gece boyunca doyasıya eğlenerek alkol tüketti.

Sabah saatlerinde ise diş hekimi olan Betül Karaayvaz, plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve yine diş hekimi Ruşen Kaan Y.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları durumu hemen sağlık ekipleriyle paylaştı.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Betül Karaayvaz'ın hayata gözlerini yumduğu tespit edildi. Bilinçlerinin kapalı olduğu tespit edilen 2 şahıs ise hemen hsataneye kaldırıldı. 26 yaşındaki genç kadının cesedi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi çalışması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Karaayvaz, dün şehirde yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşlarıyla birlikte defnedilirken, soruşturmayı devam ettirmekte olan polis ekipleri; ilk olarak gençlerin alkolün yanında enerji içeceği tükettiklerini tespit etti. Polis ekipleri evde yaptıkları araştırmalarda herhangi bir şekilde uyuşturucu ya da sahte alkolle ilgili bir detaya ulaşamadı. Tüm ihtimaller göz önüne alınarak, partide yenilen ürünler de incelenmek için numune olarak adli tıpa gönderildi.

Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ifadelerine başvurulan gençlerden olan Nurullah Tan tarafından polis verdiği ifade, olaya yönelik soru işaretlerini ortadan kaldırmaya başladı. Eve uyuşturucu getirdiğini anlatan Tan, bunu tüm arkadaşlarının ve kendisinin kullandığını açıkladı. Betül Karaayvaz'ın yatıp uyuduğunu; bir süre sonra kalkıp bir kez daha uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

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İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Betül Karaayvaz ve komalık olan Süleyman Ali Y. ile diğer şahıs Ruşen Kaan Y. ile partide yer alan toplam 11 kişinin hem kan hem de idrar örnekleri incelenmek için alındı. Örnekler detaylı inceleme çalışması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na yollandı.