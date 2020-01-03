Şehidin Var Türkiye! Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı...

Pençe - 3 harekatı büyük bir kararlılık ve özveriyle birlikte devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pençe - 3 Harekat bölgesi üerinde devam etmekte olan operasyonlar çerçevesinde; 2 Ocak 2020 tarihinde rak'ın kuzey bölgesinde bulunan Haftanin şehrinde teröristlerele çıkan çatışma sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teröristlerin yer aldığı bölgenin, ateş destek araçları ve ATAK helikopterleri ile birlikte ateş altına alınarak yakıldığını, bununla sınırlı kalmayıp yapılan ani have harekatı çerçevesinde 2 farklı F-16'nın da bölge üzerinde etkinliklerine başladığı vurgulandı.

Kendilerini derin bir acı ve üzüntüye boğan söz konusu olay sonucunda hayata gözlerini yuman şehitlerimize Allah'tan rahmet dilediğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize baş sağlığı dilediğini de açıklamalarına ekleyerek cümlelerini noktaladı.

Şırnak'ta Askeri Tören

Pençe -3 bölgesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde Irak'ın kuzey sınırlarınki Haftanin bölgesinde yaşanan çatışma sonucunda şehadet şerbetini içen piyade sözleşmeli er 24 yaşındaki Ayhan Çam ile 25 yaşındaki Berkay Işık için Şırnak'ta bir askeri tören yapıldı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen söz konusu törende, şehit piyade sözleşmeli erler Çam ve Işık'ın Türk bayrağına sarılmış olan cansız bedenleri katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri birer birer detaylı bir şekilde okundu ve şehitlerimiz için uzun süre dua edildi.

Sonrasında helallik alınmasıyla birlikte arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan Çam'ın cansız bedeni Çorum'a, Işık'ın cansız bedeni ise İstanbul'a gönderildi.

Törene çok sayıda asker katılım gösterirken, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çarkısöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ katılım gerçekleştirdi.