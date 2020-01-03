Flaş Haber: 105 Mahkum Firar Etti! O Katil de Firar Edenler Arasında!

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti üzerinde, Kabinda Merkez Hapishanesi'nden 105 mahkumun kaçtığı ve kayıplara karıştığıyla ilgili bilgi aktarımında bulunuldu.

Yerel bir gazetecinin konuyla ilgili paylaştığı bilgilerde, mahkumların yarısından çok daha fazlasının Perşembe günü, ülkenin saatine göre 15.00'de firar ettiğini bildirdi.

Firar eden toplam sayısı 105'e ulaşan mahkumların, hapishanede görevli olan toplam 3 polis memurunun kötü beslenme sebebiyle hayatını kaybeden bir mahkumu gömme çalışmaları için birkaç mahkuma eşlik ettikleri esnada yaptıkları; bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanıldığı tahmin ediliyor. Firar etmeyen birkaç mahkumun ise yaralanması sebebiyle kaçamadığı söylendi.

Ülkede bugüne kadar yaşanan en büyük firar olaylarından olan bu olayın sonrasında şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyruldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda firar eden 105 mahkumdan 6 mahkumun yakalanarak tekrardan cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Kaçan mahkumlar arasında, Kibamb Katliamı olarak bilinen oldukça büyük katliamı yapan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir suçlunun da bulunduğu ve bu sebepten dolayı şehirde insanların sokağa dahi çıkamadığı ifade edildi.