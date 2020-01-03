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Günün En İğrenç Olayı: Eşeğe Tecavüz!

Eskişehir'de komşusunun olan eşeğe tecavüz ettiği öne sürülen ve bu suçtan dolayı yargılanmakta olan 47 yaşındaki M.K. hakkında mahkemeden karar çıktı. M.K., 300 TL para cezasına çarptırıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Odunpazarı ilçe sınırlarında yer alan Aşağıılıca Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan N.B., 2018 yılı içerisinde Şubat ayında komşusu olan M.K.'nin eşeğine tecavüzde bulunduğunu iddia etmiş ve savcılığa giderek şahsı hakkında şikayet oluşturmuştu.

Çektiği cep telefonu görüntülerini delil olarak ele alan M.K., Başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesinde bu olayı gerçekleştirdiğini kabul etti. Savcılık, M.K. ile ilgili "işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme" suçlamalarından dolayı 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi istemiyle birlikte dava açtı.

300 TL Para Cezası Verildi

Söz konusu olayla ilgili Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılamanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanmakta olan M.K. ve yine şikayetçi konumunda olan N.B. katılım gerçekleştirmedi.

Avukatların hazır olarak yer aldığı söz konusu duruşmada, mahkeme yapılan yargılmada sanığı "işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme" suçundan beraat ettirdi. Eşekle ilişkiye girdiğinden dolayı da 300 TL adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme tarafından verilen kararda, söz konusu sanığın; müştekinin eşeğiyle cisnel ilişkiye girme şeklindeki eyleminin sonucunda, eşeğin değerinde herhangi bir azalma meydan gelmeyeceğinden ve eşeğin işe yaramayacak hale gelmesi de bu yaşanan olay sonucunda mümkün olmadığından, atılı suçun işlenmediğinin görüldüğünden dolayı bu suçtan dolayı beraat etmesine karar verildi.

Eşekle cinsel ilişkiye girme eylemi, 199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/c maddesi kapsamında, aynı kanunun yine bir diğer maddesinde ele alınan kabahat filini oluşturduğundan dolayı eşeğe tecavüzde bulunan sapığa 300 TL idari para cezası verilmesi konusunda karar verildi ve sanık bu kapsamda 300 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Hayvanseverler Tepkili

Yapılan yargılama sonucunda çıkan karara, hayvansever gruplar tarafından tepki geldi. Sanığın savunmasız bir hayvana bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade eden hayvanseverler, bunun sonucunda verilen 300 TL'lik cezanın dalga geçer gibi bir ceza olduğunu iddia ettiler. Hayvana tecavüz suçlamasının da en az insana tecavüz suçlamasıyla aynı cezayı alması gerektiğini sözlerine eklediler. 

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