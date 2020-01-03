Tüyler Ürperten Olay! Aile Boyu...

Söz konusu olay, 1 Ocak 2020 tarihinde öğlen saatlerinde 16.00 civarında yaşandı. Çanakkale sınırları içerisinde Ezine'de, Alemşah Köyü'nde gerçekleşen söz konusu olay tüyler ürpertti. Ender Gökbudak isimli 39 yaşındaki şahsın hayvanları bir tarlanın içerisine girerek gezinmeye başladı. Hayvanlarını çıkarmak adına tarlaya hayvanların peşinden giden Gökbudak, tarlanın sahibi olan G.Ö. ve onun kızı N.E. ile karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak2ta gelerek kavgaya dahil oldu.

Tartışmanın gi gide hararetlenmesiyle birlikte anne G.Ö. ve kızı N.E., ile 15 yaşındaki kız torunu E.E., Şükrü Gökbudak'a saldırıp 3 koldan dövmeye başladı. Başına aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan Gökbudak, köylülerin ihbarıyla birlikte olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gökbudak, doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Jandarma ekipleri; anneyi, kızını ve torununu gözaltına alarak karakola götürdü. Jandarmada ifadeleri alınan ve işlemlerinde sona gelinen 3 şüpheli, bugün öğle saatlerinde yine Çanakkale Ezine ilçesinde yer alan Ezine Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

G.Ö. verdiği ifadede tartışmanın Ender Gökbudak isimli şahsa ait hayvanların; kendilerine ait araizlerde otlatılmasıyla birlikte çıktığını, git gide şiddetinin arttığını ve kavgaya dönüştüğünü, bunun üzerine Şükrü Gökbudak ile karşılıklı kavgaya tutuştuklarını aktararak, bu olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu açıkladı.

Dövülerek, oldukça cani bir şekilde öldürülen şahsın cansız bedeni, bugün Ezine sınırları içerisinde yer alan Alemşah köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa defnedildi.