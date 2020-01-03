Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 18:42 TSİ- Gündem G: Dün 18:48 TSİ

Tüyler Ürperten Olay! Aile Boyu...

Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Ezine ilçesinde, tarlaya giren hayvanlardan şikayetçi olan Şükrü Gökbudak isimli şahısla tartışmaya başlayan ve tartışmanın hararetlenmesiyle birlikte döverek öldürdükleri iddia edilen anne, kız ve torun bugün adliyeye sevk edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Söz konusu olay, 1 Ocak 2020 tarihinde öğlen saatlerinde 16.00 civarında yaşandı. Çanakkale sınırları içerisinde Ezine'de, Alemşah Köyü'nde gerçekleşen söz konusu olay tüyler ürpertti. Ender Gökbudak isimli 39 yaşındaki şahsın hayvanları bir tarlanın içerisine girerek gezinmeye başladı. Hayvanlarını çıkarmak adına tarlaya hayvanların peşinden giden Gökbudak, tarlanın sahibi olan G.Ö. ve onun kızı N.E. ile karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak2ta gelerek kavgaya dahil oldu.

Tartışmanın gi gide hararetlenmesiyle birlikte anne G.Ö. ve kızı N.E., ile 15 yaşındaki kız torunu E.E., Şükrü Gökbudak'a saldırıp 3 koldan dövmeye başladı. Başına aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan Gökbudak, köylülerin ihbarıyla birlikte olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gökbudak, doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Jandarma ekipleri; anneyi, kızını ve torununu gözaltına alarak karakola götürdü. Jandarmada ifadeleri alınan ve işlemlerinde sona gelinen 3 şüpheli, bugün öğle saatlerinde yine Çanakkale Ezine ilçesinde yer alan Ezine Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

G.Ö. verdiği ifadede tartışmanın Ender Gökbudak isimli şahsa ait hayvanların; kendilerine ait araizlerde otlatılmasıyla birlikte çıktığını, git gide şiddetinin arttığını ve kavgaya dönüştüğünü, bunun üzerine Şükrü Gökbudak ile karşılıklı kavgaya tutuştuklarını aktararak, bu olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu açıkladı.

Dövülerek, oldukça cani bir şekilde öldürülen şahsın cansız bedeni, bugün Ezine sınırları içerisinde yer alan Alemşah köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa defnedildi. 

Dün 18:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tüyler Ürperten Olay! Aile Boyu... mask
Tüyler Ürperten Olay! Aile Boyu...
Büyük Suikast! Türkiye'den Peş Peşe Açıklama Geliyor... mask
Büyük Suikast! Türkiye'den Peş Peşe Açıklama Geliyor...
Günün En İğrenç Olayı: Eşeğe Tecavüz! mask
Günün En İğrenç Olayı: Eşeğe Tecavüz!
Flaş Haber: 105 Mahkum Firar Etti! O Katil de Firar Edenler Arasında! mask
Flaş Haber: 105 Mahkum Firar Etti! O Katil de Firar Edenler Arasında!
Şehidin Var Türkiye! Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı... mask
Şehidin Var Türkiye! Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı...
Yerli Otomobille İlgili Yeni Gelişme! Markalaşma... mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Gelişme! Markalaşma...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor mask
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor
Kedi evi iki günde teslim edildi mask
Kedi evi iki günde teslim edildi
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL