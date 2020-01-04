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Mamak’a toz konmuyor

Her hafta Cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Ekin Mahallesi’ni bir uçtan bir uca temizledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Her hafta Cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Ekin Mahallesi’ni bir uçtan bir uca temizledi. Daha güzel ve daha temiz bir Mamak için 250 kişiden oluşan temizlik timi, mahallede, temizlikten ağaç budamaya, ilaçlamadan yol bakım ve onarıma kadar hummalı bir çalışma yürüttü. Ekipler,  özellikle kış aylarının soğuk yüzünü gösterdiği günlerde temizlik araçları filosuna yeni katılan araçlarla da çalışmalarını sürdürüyor.  

Temizlikte rol model

Mahallede cadde, sokak ve boş arsalar en ince detayına kadar temizlenirken, temizlik ekipleri atıkları da topluyor. Köşe bucak temizlik çalışmalarının yaz- kış fark etmeksizin 64 mahallede her hafta devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak’ımızın 64 mahallesinde pazar dahil olmak üzere her gün her saat temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Mamak’ta girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Pazaryerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz.” diye konuştu.
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Bugün 10:08 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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