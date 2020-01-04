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Yenimahallelilere Otizmde Farkındalık Semineri

Yenimahalle Belediyesi, otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması amacıyla “Otizm Farkındalıktır” konulu seminer düzenledi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması amacıyla “Otizm Farkındalıktır” konulu seminer düzenledi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen seminerde Ortadoğu Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Burak Karakök bilgi ve birikimleri ile Yenimahallelileri aydınlattı.

Otizmli çocuklar da diğer tüm çocuklar gibi olabilir

Otizm nedir, belirtileri nelerdir, Otizme eşlik eden tıbbı bozluklar nelerdir, erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri gibi konuları anlatan Karakök “Anne babalar için çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olduğunu keşfetmek ağır ve sancılı bir deneyim sürecidir. Bazıları için teşhis tamamen sürpriz olabilir, bazılarında da kuşkunun ve aylar hatta yıllar süren doğru teşhis arayışının yorgunluğu olabilir.Her iki durumda da, Otizm tanısının konulması, nasıl ilerleneceği konusunda birçok soruyu da beraberinde getirir. Herkes için uzun, zorlu, iniş çıkışlarla dolu bir süreç başlar. Ailedeki her birey bu süreci farklı algılar, durumu anlamakta ve kabullenmekte sorunlar yaşar. Ancak erken tanılama ve özel eğitim desteği ile Otizmli çocuklar da diğer tüm çocuklar gibi büyür, öğrenir ve ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının ve doktorların sevgisini, sabrını ve anlayışını gördüklerinde gelişerek daha parlak bir geleceğe sahip olabilir.” dedi.
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Bugün 10:26 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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