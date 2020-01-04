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Kahramankazan Belediyesi araç filosuna taze kan

Kahramankazan Belediyesi, hizmet aracı filosuna kendi öz kaynaklarıyla değeri 4 milyon TL olan 10 adet yeni araç ekledi.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, hizmet aracı filosuna kendi öz kaynaklarıyla değeri 4 milyon TL olan 10 adet yeni araç ekledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyede araç kiralama yoluna gitmeyeceklerini belirterek, “Kahramankazanımıza ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramankazan Belediyesi, hizmet aracı filosuna kendi öz kaynaklarıyla değeri 4 milyon TL olan 10 adet yeni araç ekledi. Belediyenin filosuna katılan yeni hizmet araçları, 3 adet çöp toplama aracı, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet çöp taksi, 1 adet arazöz, 1 adet karla mücadele aracı ve 2 adet kamyonet olmak üzere toplam 10 araçtan oluştu. Yeni hizmet araçları Kahramankazan Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, yeni hizmet araçları için Kuran-ı Kerim okunarak, kurban kesildi.

Araç kiralama olmayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başkan seçildiği günden bu yana ilçelerine kazandırdıkları hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün Kahramankazan Belediyesi’nin araç filosuna 10 tane yeni araç ekliyoruz. Bunların maliyeti 4 milyon Türk Lirası’dır. Kahramankazanımıza ve çok kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah hep birlikte omuz omuza, yürek yüreğe nice hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Bizler samimiyetle, gayretle ve tevazuyla üzerimizdeki bu emaneti hakkıyla taşımaya gayret ediyoruz. Sizlerin duası, bize olan inancı ve güveni bizim en büyük desteğimizdir. Bu kardeşiniz, hangi adımı atıyorsa atsın bilin ki milletimizin ve devletimizin menfaati için atıyordur, şahısların menfaati için değil” diye konuştu. Oğuz, bundan sonra ki süreçte belediyede hizmet aracı kiralama yoluna gidilmeyeceğini kaydetti.

Tamamı yerli ve milli olacak

Başkan Oğuz ayrıca, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve 2022’de yollarda olacağı açıklanan yerli otomobil TOGG’u da hizmet aracı filosuna katmak için sabırsızlandıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yerli aracımızı anons etti ve hepimizin göğsü kabardı. 2 yıl sonra da ‘yerli aracımız TOGG sahalarda olacak, yollar da olacak’ dedi. Allah nasip ederse 2 yıl sonra, kendi kullandığım hizmeti aracı da dahil olmak üzere Kahramankazan Belediyesi’ndeki tüm binek araçlarımız yüzde 100 yerli ve milli araçlarımızdan oluşacak. Bu vesileyle Kahramankazan’dan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun. Onun yerli ve milli duruşu, hepimize güç veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar onun arkasında hizmet etmeye var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.

Başkan direksiyonda

Törenin ardından yeni hizmet araçlarının vatandaşlara tanıtılması için yeni hizmet araçlarından oluşan konvoy, ilçenin ana arterlerinde bir süre tur attı. Başkan Oğuz da çöp toplama kamyonlarından birinin direksiyonuna geçerek, aracı kendi kullandı. Vatandaşlar güzergâh boyunca Başkan Oğuz’a sevgi gösterilerinde bulundu. Araçlar tanıtımın ardından resmen hizmet vermeye başladı.  
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