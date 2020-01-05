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8 Yıldır Kaçıyordu, Sonunda Yakalandı! O Grup Lideri Muğla'da Yakayı Ele Verdi

Muğla'da trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalardan ve radar araçlarından kaçıp, ceza yememek adına sosyal medya üzerinde bir grup kuran grup lideri Togay Kömür, 8 yıl boyunca bu yöntem sayesinde tek bir ceza dahi yemedi. Fakat 8 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Enver Yılmaz
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Bundan 8 yıl önce, Facebook üzerinde Türkiye'deki ilk radar çevirme ağını kurarak, 8 yıldır tek bir ceza yemeyen Togay Kömür, Bodrum'da gerçekleştirilen trafik uygulaması esnasında yakayı ele verdi. Muğla'da trafik polislerinin uygulamalarına takılmamak adına bir grup kuran ve 8 yıldır onbinlerce üyesi bulunan grupta radar bilgilendirme paylaşımları sayesinde ceza yemeyen Togay Kömür, bu 8 yıllık aranın sonuda takıldığı uygulamada ehliyetini kaptırdı.

Cezayı Yiyince Grubu Kapattı

Sosyal medyada kurduğu grup aracılığıyla hem radarların hem de uygulamaların nerede yapıldığını anlık konum bildirenlerin bir araya geldiği grubun lideri olan Togay Kömür, ehliyetini kaptırdı. Muğla ve Muğla'nın tüm ilçelerindeki tüm radar ve uygulamaların paylaşıldığı, buna göre de sürücülerin dikkatli olduğu sosyal medya grubunun kurucusu Togay Kömür, ehliyeti yakalattığını espri yaparak dile getirdi.

Ehliyeti kaptırdığından dolayı vatana millete hayır dileyen Togay Kömür, bu grubun çalışmadığını ve bu yüzden grubu kapattığını söyleyerek gülme emojisi koydu. Mesajda aynı zamanda 8.yılın sonunda bir uygulamaya yakalandığını söyledi. Grup üyelerine de "neden söylemiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi ve ardından uygulamanın nerede olduğunu yazdı.

Paylaşımına bu yaptığı açıklamalardan hariç notlar da ekleyen Togay Kömür, yorumları abartan kişilerin olduğunu, terbiye sınırlarını; saygı ve sevgi çerçevesini aşanları engellediğini söyledi. Grup sahibi olarak esprili bir paylaşım dile getirdiğini ifade ettiğini; veryansın ya da şikayet etmediğini, biraz gülmek istediğini aktardı.

Türkiye'de yer alan ilk radar grubunu kendisinin kurduğunu ve bunun ardından, söz konusu grupların Türkiye genelinde yayıldığını açıklayan Togay Kömür, az bir alkolle yakalandığını dile getirdi. Ortaya ilginç bir görüntü çıktığını sözxlerine ekleyerek; polislerle bir hatıra olması açısından fotoğraf çektiğini, abartmamak gerektiğini vurguladı ve herkese teşekkür ederek açıklamalarını noktaladı. Gönderiye binlerce beğeni ve yorum geldi.

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