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O Şehre Müjdeli Haber Geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

Çankırı halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen müjdeli haberi, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik iletti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat Çankırı ve Ankara kara yolunun durumunu, baraj ve kapalı yüzme havuzu gibi tüm problemleri ilettiğini, Erdoğan'ın ise bu sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması için birkaç talimat verdiğinin altını çizdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Çankırı - Ankara kara yolu, baraj ve kapalı yüzme havuzu gibi birçok probleminin çözülmesi için birkaç talimat altına imza attığını açıkladı.

Ankara'da gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Tolantısı'nda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehrin problerinin neler olduğunu bizzat iletiğini ifade eden Çelik, tüm sorunlardan önce Çankırı - Ankara kara yolu sorununu söylediğini ve bunun yapılmasını talep ettiğini aktardı.

Çelik, İlk olarak Çankırı - Ankara çevre yolunun; sonrasında Korgun Kurşunlu yolunu ve en son Şabanözü Çubuk yolunu ilettiklerini. Bu yolların neredeyse kullanılmayacak durumda olduğunu ve tadilat gerektirdiğini anlattı.

Bu yolların yanı sıra; Kızlaryolu Barajı ve oldukça büyük tarım alanını sulayacak ve çiftçiye nefes olacak barajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birebir paylaştığını sözlerine ekleyen Çelik, bunların yeni başlayan ya da yarım kalan projeler olduğunu, bir kısmının yavaşta olsa devam ettiğini, bir kısmının ise durduğunu belirtti.

Sadece Çankırı'da Kapalı Yüzme Havuzu Yok

Türkiye'de kapalı yüzme havuzunun her şehirde en az 1 tane olduğunu fakat sadece Çankırı'da bulunmadığını söyleyen Çelik, Bunu da dile getirdiklerini aktardı. Çerkeş bölgesi üzerinde tam merkezi noktada trafoyla ilgili birkaç problem yaşadıklarını ve bunun dolayısıyla bölge halkının sık sık elektrik kesintisi sorunuyla karşılaştığını sözlerine eklediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bu sorunların çözülmesiyle ilgili talimat verdiğini müjdeledi.

Bakanımızın da Çankırı'ya giderek yerinde incelemeler yaptığını ifade eden Çelik, tek tek bu yerlerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli yerlere gerekli talimatı aktardığını söyledi.

Çankırılılara Müjde: Çok İyi Yere Gelecek

AK Parti olarak Çankırı için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizen AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, bu birlik ve beraberlikle birlikte Grup Başkanvekili, milletvekilleri ve teşkilatlarla bu konuları en hassas noktasına kadar takip edeceklerini ve Çankırı'yı çok iyi yere getireceklerini aktardı.

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