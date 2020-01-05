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Yerli Otomobilden Sonra 2 Büyük Müjde Daha: Bakan Test Etti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gündeminde yerli otomobil varken, muhteşem bir haber daha verdi. Varank, sürücüsüz tarım aracıyla kaya kamyonunu test ederek çalıştığını onayladı. Türk sanayicilerinin müthiş bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizerek açıklama yapan Varank, kısıtlı imkanlar içerisinde "mucize" adı verilebilecek sonuçlar elde ettiklerini, kendilerinin Bakanlık olarak üreticilerin ve sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını da söyledi.

Enver Yılmaz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil sonrasında yeni bir müjde altına imza attı. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi ve İscehisar ilçe sıonırlarında yer alan sanayi tesislerine gelerek bir takım incelemeler yapan Varank, Savrukoğlu Ziraat Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretim işlemlerinde sona gelinen ve ismi "SAR" olan sürücüsüz tarım aracını uzaktan kumanda ile kullanara ktest etti.

Bir başka araç olan Demmak Demireller Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin imzasını taşıyan "Deve" isimli kaya kamyonu üzerinde de inceleme yaparak test sürüşünde bulunan Bakan Varank, gazetecilere bir açıklama yaparak, Afyonkarahisar'ın tarım konusunda en önemli şehirler arasında yer aldığını, özellikle turizm konusunda da Türkiye'nin dikkat çeken şehirleri arasına girmeye başladığını aktardı.

"Sıfırdan Tasarlanıp Üretildi"

Demmak tarafından üretimi gerçekleştirilen söz konusu kamyonun yük taşıma kapasitesinin tam 30 ton olduğunu aktaran Varank, Türkiye'de üretimi yapılmayan ve oldukça önemli pazara sahip bir araç olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin de bu araçları tamamıyla dışarıdan ithal ettiğini ekledi. Sıfırdan tasarlanıp üretildiğini ifade eden Varank, yakında seri üretimi geçileceğinin bilgisini verdi. Kendilerinin de Bakanlık olarak Demmak ile sürekli görüş alışverişi yaptıklarını, nasıl faydaları dokunabileceğini, bu araçların nasıl yaygınlaştırılabileceğini, kendileriyle sık sık görüşüp plan proje yaptıklarını ekledi.

Bakan Varank, Türkiye'nin aslında Dünya üzerinde bulunan her şeyi sıfırdan üretebilecek yeteneğe sahip bir ülke olduğunun altını çizdi ve Türkiye'nin en büyük değerinin toplam 82 milyonluk insan gücü olduğunu vurguladı.

Türkiye'de bulunan genç nüfusun oldukça yetenekli olduğuna değinen Varank, geçtiğimiz Hafta Cuma günü yerli otomobilin tanıtımını yaptıklarını, halkın ve vatandaşların yaşadığı coşkuyu direkt olarak gördüklerini, bunu sadece kendilerinin değil, tüm kamuoyunun gördüğünü söyledi. Türkiye'nin inanırsa her şeyi üretebilecek gücü olduğunu, bunun en güzel örneklerinden birinin de insansız tarım aracı, yerli otomobil ve kaya kamyonu olduğunu vurguladı.

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