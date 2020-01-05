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2 Yaşındaki Bebek Yürek Dağladı! 20. Kattan Aşağıya...

İstanbul sınırları içerisinde yer alan Ataşehir'de, henüz 2 yaşında olan Zeynep Elemek isimli küçük kız, 20. katta yer alan pencereden aşağı düşerek hayata gözlerini yumdu. 2 yaşında olan küçük kızın annesi, kızının cansız bedenini olduğu tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ataşehir'de korkunç bir olay yaşandı. 2 yaşında olan Zeynep isimli küçük çocuk, toplam 22 kata sahip olan bir sitenin 20.katında bulunan evlerinin camından düşerek hayata gözlerini yumdu.

Odasında Oyun Oynarken...

Söz konusu olay, Atatürk Mahallesi üzerinde yer alan 22 kata sahip lüks bir site üzerinde gelişti. Yapılan iddialara göre; sitenin 20.katında yer alan dairede, Aslı Elemek isimli anne temizlik yaparken, henüz 2 yaşında olan küçük kızı Zeynep Elemek ise odada oyun oynamaktaydı.

Bu esnada oyun oynayan çocuk, heniz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı pencereden aşağıya düştü. Binanın ön cephesinde bulunan çimlik alan üzerine düşen 2 yaşındaki talihsiz çocuk ağır yaralandı. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinden sağlık ekipleri çocuğun ağır yaralı olduğunu tespit etti ve hemen ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede Öldü

Sağlık ekipleri, yaralanan 2 yaşındaki küçük çocuğu hemen ambulansla çevredeki en yakın özel hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparken, Küçük Zeynep'in hayatını kaybetmesiyle Eyüp Sultan Camii'nde bir cenaze töreni yapıldı. Törende küçük kızın annesi, babası ve çok sayıda akrabası bulundu. Yüreği yanan anne, küçük kızının tabutuna sımsıkı sarılıp uzun süre gözyaşlarına boğuldu.

2 yaşındaki bebeğin başta dedelerinin ve bazı akrabalarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Gerçekleştirilen cenaze töreninin sonrasında Zeynep bebeğin cansız bedeni Eyüp Mezarlığı'na defnedildi. Çiftin Zeynep haricinde çocuklarının bulunmadığı ve babasının bir temizlik şirketinde müdür olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ebeveynlere Uyarı

2 yaşındaki bebeğin hayatın kaybetmesiyle, özellikle Twitter'da çok sayıda kişi ebeveynlerin ev camlarına güvenlikli kilit taktırması konusunda uyarıda bulunuldu. Yürekleri dağlayan olay sonucunda binlerce kişi hüzne boğuldu.

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