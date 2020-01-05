Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:37 TSİ- Gündem G: Bugün 15:45 TSİ

Kargo Paketinden Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Görevliler Şaşkına Döndü!

Denizli'de PTT'ye gelen bir kargo çalışanları şok etti. Kargo paketindeki adreste hiçbir mahalle, cadde ya da sokak ismi bulunmaması ve adres bölümüne yazılanlar sosyal medyada büyük gündem oldu. Paylaşım rekoru kıran söz konusu fotoğraf, PTT görevlisi tarafından paylaşıldı ve ardından binlerce kişiye mizah konusu oldu. İşte o adres...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Denizli sınırları içerisinde yer alan Buldan ilçesinde; PTT'ye getirilen bir kargo paketinin etiket bölümünde yazılı olan adres, görevlileri şok etti. Alıcı kargosunun oturduğu adres bölümünde herhangi bir sokak, mahalle, bina v.b. ismi yazmaması ve adres yerinde yazanlar hayrete düşürdü. Yazan adres, bir adres ancak bu kadar açık verilebilir dedirtti.

Buldan ilçesinde yaşanan söz konusu olay, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sincan'dan Denizli'ye gönderilen kargonun adresinde yazanlar çalışanları önce şaşırttı sonra gülme krizine soktu.

Daha Açık Adres Olamaz

Ankara Sincan'dan bir yayınevinin alıcı olan Süleyman K. isimli şahsa gönderdiği kargonun alıcı kısmına girdirdiği adres şaşırttı. Kargonun alıcı adresine bakıp, yönlendirecek olan ekiplerin karşılaştıkları adres şu şekildeydi : "Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var" Adresi gören görevliler önce şaşırdı sonra güldü.

İade Gönderildi

Yazıyı görünce gözlerine inanamayan, ardından fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan PTT görevlileri öncelikle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ardından ise gülme krizine girdiler. Herhangi bir mahalle, cadde ya da sokak ismi bulunmayan söz konusu kargo paketi, göndericinin adresine tekrardan gönderildi.

Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kırdı

Görevliler, paketi gördükten sonra sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran paket görseli, binlerce insana mizah konusu oldu. Adresin bölge ağzıyla yazılmış bir şekilde olması da ayrı bir viral oldu.

Adresin, PTT görevlileri tarafından girildiğini ve şahıs her ne kadar yazmış olursa olsun, kargoyu kabul eden görevlinin bu konuda bir mizah üretmek için böyle bir şey yaptığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları şaşıp kaldılar.

Bugün 15:37 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Kargo Paketinden Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Görevliler Şaşkına Döndü! mask
Kargo Paketinden Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Görevliler Şaşkına Döndü!
2 Yaşındaki Bebek Yürek Dağladı! 20. Kattan Aşağıya... mask
2 Yaşındaki Bebek Yürek Dağladı! 20. Kattan Aşağıya...
Yerli Otomobilden Sonra 2 Büyük Müjde Daha: Bakan Test Etti! mask
Yerli Otomobilden Sonra 2 Büyük Müjde Daha: Bakan Test Etti!
O Şehre Müjdeli Haber Geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi mask
O Şehre Müjdeli Haber Geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi
8 Yıldır Kaçıyordu, Sonunda Yakalandı! O Grup Lideri Muğla'da Yakayı Ele Verdi mask
8 Yıldır Kaçıyordu, Sonunda Yakalandı! O Grup Lideri Muğla'da Yakayı Ele Verdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz" mask
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz"
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor mask
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi

GALERİ

Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL