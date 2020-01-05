Kargo Paketinden Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Görevliler Şaşkına Döndü!

Denizli sınırları içerisinde yer alan Buldan ilçesinde; PTT'ye getirilen bir kargo paketinin etiket bölümünde yazılı olan adres, görevlileri şok etti. Alıcı kargosunun oturduğu adres bölümünde herhangi bir sokak, mahalle, bina v.b. ismi yazmaması ve adres yerinde yazanlar hayrete düşürdü. Yazan adres, bir adres ancak bu kadar açık verilebilir dedirtti.

Buldan ilçesinde yaşanan söz konusu olay, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sincan'dan Denizli'ye gönderilen kargonun adresinde yazanlar çalışanları önce şaşırttı sonra gülme krizine soktu.

Daha Açık Adres Olamaz

Ankara Sincan'dan bir yayınevinin alıcı olan Süleyman K. isimli şahsa gönderdiği kargonun alıcı kısmına girdirdiği adres şaşırttı. Kargonun alıcı adresine bakıp, yönlendirecek olan ekiplerin karşılaştıkları adres şu şekildeydi : "Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var" Adresi gören görevliler önce şaşırdı sonra güldü.

İade Gönderildi

Yazıyı görünce gözlerine inanamayan, ardından fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan PTT görevlileri öncelikle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ardından ise gülme krizine girdiler. Herhangi bir mahalle, cadde ya da sokak ismi bulunmayan söz konusu kargo paketi, göndericinin adresine tekrardan gönderildi.

Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kırdı

Görevliler, paketi gördükten sonra sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran paket görseli, binlerce insana mizah konusu oldu. Adresin bölge ağzıyla yazılmış bir şekilde olması da ayrı bir viral oldu.

Adresin, PTT görevlileri tarafından girildiğini ve şahıs her ne kadar yazmış olursa olsun, kargoyu kabul eden görevlinin bu konuda bir mizah üretmek için böyle bir şey yaptığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları şaşıp kaldılar.