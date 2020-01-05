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Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...

Ankara'da henüz 2 aylık olan bebeğinin yanında, 2 tanesi boğazına isabet eden toplam 20 bıçak darbesiyle cani bir şekilde öldürülen 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'nun katili bugün yakalandı. Ramazan Dirgen isimli katil, parmak izinden bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara sınırları içerisinde yer alan Çubuk ilçesinde; 2 aylık olan bebeğinin yanı başında kanlar içerisinde bulunan 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'yu, Ramazan Dirgen'in bıçaklayarak öldürdüğü, sonrasında ise başta cüzdanı, sonrasında ise tekrar gelip küpelerini çaldığı ortaya çıktı. Polis, Ramazan D. isimli cani katili gözaltına alındı.

Çubuk'ta erkek kuaförü olan S. Koyuncu, yılbaşının akşamında Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın 2.katında bulunan evine geldi. Eşi Nazmiye Koyuncu'nun yatak odasında 2 aylık bebeğinin kanlar içerisinde yattığını gördü.

Eşinin haber vermesiyle birlikte hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, 2 tanesi boğazından olmak üzeriyle vücudunun çeşitli yerlerinden onlarca bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve genç kadının eşini, kayınpederini, kayınvalidesini, görümcesini gözaltına alındı. 4 kişi, emniyette alınan sorguları sonrasında mahkemeye çıkarıldılar ve mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Cüzdan ve Küpesini Çalmış

Olaya yönelik soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının Ramazan D. isimli şahısca öldürüldüğünü tespit edildi. Yapılan araştırmadan Ramazan D.'nin ilk olarak eve girip kadını bıçakladığı, ardından hem cüzdanı hem de küpeleri alıp kaçtığı tespit edildi.

Ramazan D.'nin kullandığı araç ve evinde yapılan aramalarda olayı gerçekleştirdiği esnada kullandığı 2 bıçak ve olay zamanında üzerine giydiği kan lekeleri olan elbiseleri ve ölen kadının cüzdan ile küpesi bulundu. Şahıs, cinayeti işlediğini de itiraf etti.

"GÖNÜL İLİŞKİSİ"

Kendisi de evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Ramazan D. isimli katil, Nazmiyet Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu iddia ederek, evlendikten sonra da görüşmeyi kesmediklerini aktardı. Cinayeti işlediği gün eve gittiğini ve kavga etmeye başladıklarını, kendini kaybettiğini söyleyen Ramazan D., nasıl olduğunu anlayamadığını söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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