Keçiören'de sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu

Göreve geldiği andan itibaren sokak hayvanlarının korunması için çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz güzel varlıkları bu soğuk kış gününde yeni kulübelerimizde misafir ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 826 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdik. Aynı zamanda duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden bize ilettiği ihbarlar sonrası da ekiplerimizin anında harekete geçmesi ile birçok hayvan tedavi edildi.” dedi.

Başkan Turgut Altınok, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Bağlum’da bulunan hayvan barınağı etrafına 3 adet büyük konteyner ve 15 adet de mini köpek kulübesi yaptırılması talimatı verdi. Başkan Altınok, sokak hayvanlarının şefkatle misafir edildiği barınakta ise yazlık ve kışlık alan, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, sahipli ve sahipsiz hayvanlar için veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümlerin bulunduğunu hatırlattı.

SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK DESTEĞİ

Özellikle kış aylarında sokakta yaşamakta güçlük çeken hayvanların bir süre barınakta misafir edildiğini daha sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal ortamlarına bırakıldığını da belirten Başkan Turgut Altınok, “Can dostlarımız kış mevsiminden dolayı kimi zaman yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle kentimizin belirli noktalarına kuru mama bırakmak koşuluyla onların hayatta kalmalarını sağlıyoruz.” diye konuştu.

“DİLSİZ VARLIKLARA SAHİP ÇIKMAK GÖNÜL İŞİDİR”

Başkan Altınok, duyarlı vatandaşlara yönelik de sokaklara, evlerinin ve dükkânlarının önlerine hayvanlar için yiyecek bırakmaları çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Yüce rabbimin yarattığı dilsiz varlıklara sahip çıkmak gönül işidir. Gönlü ve yüreği güzel olan her bir insanımızı sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Ankara’da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye başladı. Dili olan ama konuşamayan; acıktığını, susadığını, üşüdüğünü söyleyemeyen masum dostlarımıza toplum olarak kanat gereceğimize de yürekten inanıyorum.”