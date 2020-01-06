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Renault 2019’da 20. kez binek otomobil liderliğini elde etti

Renault, 2019 yılında 20. kez binek otomobil pazar liderliğini elde etti.

Elif Duman
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Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 model sıralamasındaki 2 model, Renault markasının OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen modelleri Clio HB ve Megane Sedan olarak yer aldı.

Türkiye’nin tartışmasız binek otomobilde lider markası olan Renault, binek otomobil pazarında 60 bin 668 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payı ile 20. kez binek otomobil pazar liderliği unvanını aldı. Renault, 2019 yılında toplam pazarda 64 bin 977 adet ve 13,6 pazar payı kaydetti.

2019 yılında Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 modelinden 2’si Renault markasına ait. Türkiye’nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı.

Clio HB, 2019 yılında kaydettiği 24 bin 213 adet satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu. Clio HB, segmentinden aldığı yüzde 46 pay ile en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat (en yakın rakip satış adedi 6 bin 593 adet) fazla satış rakamına imza attı. Megane Sedan, 22 bin 414 adet satış adedi ile C Sedan segmentinde 2. sırada yer aldı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “Otomotiv sektörü 2019 yılını, hükümetimizin sağladığı farklı teşviklerin pozitif katkısı ile yılın başındaki karamsar öngörülerden çok daha iyi bir sonuç ile tamamladı. Hem ÖTV desteği hem de hurda teşviği sayesinde desteklenen talep ve yılın sonunda yerli üretim araçlara kamu bankaları tarafından sağlanan finansman desteği ile 2019 yılında pazarı, yılın başındaki tahminlerimizden çok daha iyi bir seviyede kapatabildik. Bu yıl 20. kez elde ettiğimiz binek otomobil liderliği ile Türkiye’nin tartışmasız binek otomobilde lider markası olduğumuz bir kez daha tescillenmiş oldu. Diğer taraftan Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 marka sıralamasında OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan modellerimizin yer alması bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Clio HB’in 2019 yılında elde ettiği satış rakamı ve segment liderliği ise, Şubat ayında müşterilerimizin beğenisine sunacağımız Yeni Clio’nun başarısı konusunda olumlu bir veri oldu. Sektör adına çok daha pozitif bir beklenti ile girdiğimiz 2020 yılında, Bursa’da OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio’nun ayrıca yılın ilk yarısında pazara sunacağımız Yeni Captur’ün de markamıza ve satışlarımıza olumlu desteği olacağını öngörüyoruz.’’ dedi.

Yılın Nostalji TV Uygulaması ödülü

Renault MAİS, 2009 yılında yayında olduğu Kangoo reklam filmi serisiyle ODD Gladyatörler ödül töreninde “Yılın Nostalji TV Uygulaması” dalında ödüle layık görüldü. Kangoo’nun hem iş hem aile hayatında fonksiyonel kullanımı ve teknolojik özelliklerine mizahi dille vurgu yapan reklam filmleri, yayınlandığı dönemde pazar payı ve marka bilinirliği anlamında markaya büyük başarı getirmişti.
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