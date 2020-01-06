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Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”

İçerisinde gıdadan, giyime her şeyin yer aldığı bir market sistemiyle çalışacak Çarşı, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri tek noktada buluşturacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi, geçtiğimiz hafta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açtığı Gönül Sofrası’nın ardından bir evin ihtiyacı olan her ürünün yer aldığı ve yalnızca ihtiyaç sahiplerine alışveriş fırsatı sunan Gönül Çarşısı’nın da kapılarını açtı.

Gönül Kart sistemiyle alışveriş imkanı sunan Gönül Çarşısı’nın açılış kurdelesini kesen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz Mamak’ta eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz ve ilçede bir çarşıya ihtiyaç duyulduğunu gördük. Burada yaptığımız Gönül Çarşısıyla artık bir çarşı var diyebilmenin gururunu yaşıyoruz. Gönül Çarşımız, bir evin, bir insanın ihtiyacı olan ne varsa hemen hemen hepsini içeren doğal ürünlerinde raflarda yerini alacağı özel bir çarşı. Gönül çarşısında da en çok alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlayacağız. Kendine vereceğimiz Gönül Kart ile kıymetli Mamaklılar ne ihtiyacı varsa gönül çarşısından onu temin edecekler.” dedi.

İkinci el eşyalar da yer alacak

Önümüzdeki günlerde doğal ürünlerle birlikte ikinci el eşyaların da Gönül Çarşısı’nda yer alacağının altını çizen Köse, “Gönül Çarşımız, ikinci el eşya bağışçı ve ihtiyaç sahiplerini de buluşturan sosyal sorumluluk projemiz. Gönül çarşısında ikinci el eşyalarında olduğu bir mekan olacak. Sıfır atık kapsamında olup da kullanılabilir olanları aynı zamanda evde ve iş yerinde ihtiyacı olmayan eşyalar varsa onlarla ilgili adresler alıp yeni kullanıcıların hizmetine sunacağız” dedi. Sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizen Köse, herkesin ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmasını gerektiğini kaydetti.
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Bugün 10:02 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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