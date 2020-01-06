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Bozkırın ortasında Deniz Dünyası

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: ''Okyanusu keşfetmek isteyenleri Keçiören’e bekliyoruz.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası’nın yenileme çalışmalarıyla daha estetik bir görünüme kavuştuğunu belirterek, “Bozkırın ortasına kurduğumuz Deniz Dünya’mızda ziyaretçilerimizin akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altındaki mükemmel dünyayı öğrenmek ve keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı Deniz Dünyası’na bekliyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi, Deniz Dünyası’nda sürdürdüğü tadilat çalışmalarıyla akvaryumlardaki su kaçıran bölümlerde yalıtım, akrilik camların temizliği ve akvaryum dekor boyama çalışmalarını gerçekleştirirken, tesisin filtrasyon sistemleri de yenilendi. Akvaryumun, tavan ve çatı tadilatının yanı sıra iç ve dış boyaması, havalandırma sistemlerinin bakımı, deniz fenerinin bakım ve tamiri de yapıldı.

ZİYARETÇİLER GEZEREK ÖĞRENİYOR

Başkan Turgut Altınok, 150 tür ve 4000’den fazla balığı içerisinde barındıran Deniz Dünyası’nın özellikle çocukların sualtı canlılarını öğrenmeleri konusunda önemli bir turistik mekân olduğunu aktararak, “Denizlerdeki yaşamı merak eden sualtı meraklıları eğer Ankara’da bu doğallığın tadını çıkarmak istiyorlarsa Keçiören’e gelmelidirler. Burada deniz canlıları ve denizlerdeki doğal yaşam hakkında çeşitli belgeseller izleme imkânı sunuyoruz. Vatandaşlarımız bir yandan deniz canlılarını izleyip, öte yandan bu canlılar hakkında bilgiler alabiliyorlar. 4 ana bölümden oluşan Deniz Dünyamızı gezen vatandaşlarımız dinlenmek için oluşturulan alanlarda keyifli vakit geçirebilirler” diye konuştu.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Deniz Dünyası, sualtı canlılarının bakımının yapıldığı pazartesi günleri dışında haftanın tüm günü sabah saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında çocukları ve aileleri misafir ediyor.
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Bugün 10:12 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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