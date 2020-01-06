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Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında

Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle ilçenin dört bir yanında teyakkuza geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Trafiğin aksamaması için büyük uğraş veren ekipler, ana yollar ile birlikte tüm yaya kaldırımlarını, parklarını, okul, sağlık ocakları ve cami avlularını da olası kazalara karşı temizliyor.

150 kişi 7/24 mesaide

50 farklı noktada 150 kişilik ekiple ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda 7/24 mesaiye devam ediyor.

Anayolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, buzlanmadan dolayı yolda kalan araçlara da yardım ediyor.

Yenimahalle’de karın yoğun olduğu ve ulaşımın aksadığı noktalara konumlandırılan 14 büyük 2 küçük kar kürüme aracı, 7 tuzlama aracı ile 7 JSB, 9 Bobcat ve 5 greyder, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesi amacıyla vardiyalı olarak gece gündüz çalışacak.

Yenimahalle’de kar çileye dönüşmeyecek

İlçede vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın istek ve şikâyetleri doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte yılın karlı geçen günlerinde ilçe genelinde çalışma yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde konumlandırılan ekipler ana hatların kapanmaması için mücadele veriyor.

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. Ayrıca yollarda buzlanmaya karşı belediyemiz tonlarca tuz depoladı. Şimdi buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında yaşanacak kazaların önüne geçmek için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. İlçe sakinlerinin de bu dönemlerde araç kullanırken önlemlerini almalarını ve dikkatli olmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
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Bugün 11:48 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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