Çankaya şiddete karşı kadınların yanında

Kadınlara sosyal, psikolojik, hukuki ve yasal hakları konusunda destek veren Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yıl boyunca, 497 kadına telefonla ya da yüz yüze görüşerek danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra, 26 kadının da sığınma evine yerleşmesine olanak sağladı.

Taşdelen: “Kadının yaşama hakkına, sosyal haklarına saygı duyuyor ve hizmetlerimizde öncelik veriyoruz.”

Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi, kadınlara güvenli bir çatı imkanı sunma görevini 2019 yılında da sürdürdü. Şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek veren Belediye, yıl boyunca 497 kadına, telefonla ya da yüz yüze görüşerek, danışmanlık hizmeti verdi. Belediye, 26 kadının yanı sıra anneleriyle birlikte evden ayrılmak durumunda kalan 23 çocuğun da sığınma evinde barınmasını sağladı.

ÇOCUKLARA TAM DESTEK

Şiddet mağduru kadınların, sığınma evinde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra çocuklarının da gerek eğitim gerekse sağlık konularında tüm ihtiyaçları gideriliyor. Sığınma evi, anneleriyle birlikte burada kalan çocukların okul ve okul öncesi eğitimlerine de katkıda bulunuyor.



“KADINLARIN YANINDAYIZ”

Şiddete uğrayan kadınların Çankaya çatısına sığındığını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gönül isterdi ki sığınma evleri hiç olmasın ama kadınlar ihtiyaç duyduğu sürece yanlarında olacağız. Kadının yaşama hakkına ve sosyal haklarına saygı duyuyor, hizmetlerimizi kadına öncelik vererek üretmeye özen gösteriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunarak Mor Bayrak’ı dalgalandırmaya hak kazanan ilk belediyeyiz.” diye konuştu.

Şiddete uğrayan, şiddete uğrama riski bulunan kadınlar 458 89 00/1154 Çankaya Belediyesi’ni arayarak destek isteyebiliyor.