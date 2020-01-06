Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:58 TSİ- Belediye G: Bugün 12:31 TSİ

Çankaya’da karla mücadele başladı

Çankaya Belediyesi beklenen kar yağışıyla birlikte karla mücadeleye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Belediye, kar yağışında oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için tüm birimleriyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Çankaya Belediyesi, beklenen kar yağışıyla birlikte karşı, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye başladı. 

Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya Belediyesi, sınırlarında yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları ve solüsyon araçları ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Gündüz saatlerinde özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirmeye başlayan ekipler, soğuk havanın etkisiyle geceleri oluşabilecek buzlanmaya karşı 40 araç ve 75 personelle yolları bir bir temizleyecek.

BUZLANMAYA KARŞI TUZ VE SOLÜSYON

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi karla mücadele çalışmalarında alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanacak. Solüsyon püskürtme makinalı 40 kişilik ekip de merdivenli yolları temizleyecek.

İLK KEZ TUZ BUNKERİ KULLANILACAK

Karla mücadele çalışmalarında teknolojiyi kullanmayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi bu sene ilk defa kapalı alan yeraltı tuz bunkeri kullanarak araçlara tuz nakli yapacak. Büyükşehir Belediyesinden sonra ilk kez bir ilçe belediyesinin kullanacağı uygulama ile alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz içerisinde kum ve benzeri cisim kullanılmayıp doğrudan tuzlama işlemi yapılacak.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı mask
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı
Etimesgut'ta karla mücadele devam ediyor mask
Etimesgut'ta karla mücadele devam ediyor
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı mask
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı
Çankaya şiddete karşı kadınların yanında mask
Çankaya şiddete karşı kadınların yanında
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi mask
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi mask
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali mask
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali
Yenimahalle Belediyesi, memurların yüzünü güldürdü mask
Yenimahalle Belediyesi, memurların yüzünü güldürdü
Bozkırın ortasında Deniz Dünyası mask
Bozkırın ortasında Deniz Dünyası

Bugün 11:58 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı mask
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı mask
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi mask
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi mask
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali mask
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak

GALERİ

Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL