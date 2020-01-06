Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:18 TSİ- Gündem G: Bugün 12:19 TSİ

Çalışanların olmazsa olmazı temizlik

Sodexo’nun dört kıtadaki çalışanlarıyla yaptığı Global İşyeri Araştırması, çalışanların iş yerlerinden beklentilerini araştırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Sodexo’nun dört kıtadaki çalışanlarıyla yaptığı Global İşyeri Araştırması, çalışanların iş yerlerinden beklentilerini araştırdı. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 81’i temiz bir iş yerinde çalışmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Çalışanların yüzde 79’u da güvenli ve ulaşım kolaylığına sahip bir ofiste çalışmak istediğini belirtti.

Hizmet verdiği 67 ülkede her gün 100 milyon kişinin yaşamına dokunan Sodexo, Global İşyeri Araştırması ile çalışanların beklentilerini analiz etti. Sodexo’nun 4 kıtadaki çalışanları ile yaptığı görüşmeler ışığında gerçekleştirilen araştırmaya katılanların en büyük beklentisi ‘temizlik’ oldu. Çalışanların yüzde 81’i temiz bir iş yerinde çalışmak istediğini dile getirdi. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu temizliğin yanında güvenliğin ve ulaşılabilirliğin önemine dikkat çekti. Yüzde 79’luk kesim güvenliğin ve ulaşılabilirliğin gerekli ve önemli olduğunun altını çizdi.

Dünya çapında entegre hizmet yönetimi sektörünün her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Sodexo Türkiye CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “İş yaşamı çalışanların beklentileri doğrultusunda kabuk değiştiriyor. Bu nedenle entegre hizmet yönetimi sektörünün önemi artıyor, sektör dünya çapında büyüyor” dedi. Entegre hizmet yönetiminin şirketlere çalışanların aradığı tüm hizmetleri bir paket olarak sunduğunun altını çizen Ahmet Zeytinoğlu, “Tesis yönetimi, teknik bakım, temizlik, enerji yönetimi, bahçe bakımı ve ilaçlama, destek hizmetler ve yemek gibi servisleri aynı anda hem kaliteli hem de maliyet yönetimi çerçevesinde sunuyoruz” diye konuştu.

Sodexo’nun araştırmasında ön plana çıkan rakamlar şöyle:

- %81’i işyerlerinin temizliğinin gerekli veya önemli olduğuna,

- %79’u güvenliğin ve ulaşılabilirliğin gerekli ve önemli olduğuna,

- %72 oranında resepsiyonun olmasına gerekli ve önemli olduğunu,

- %81 oranında işyerlerindeki eğitimin gerekli ve önemli olduğunu,

- %58’i kendi işyerinde öğrenmeyi tercih etmeyi düşünüyor,

- %79’u IT servisin gerekli ve önemli olduğunu,

- %74 oranında görsel ekipmanlarının gerekli ve önemli olduğunu,

- %74’ü teknik servisinin gerekli ve önemli olduğunu,

- %67’si toplantı yönetiminin gerekli ve önemli olduğunu,

- %69’u mail ve paketleme servisi gerekli ve önemi olduğunu,

- %74’ü kahve servisinin ve molaların gerekli ve önemli olduğunu belirtti.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Michelin’den kış dönemi için lastik alternatifleri mask
Michelin’den kış dönemi için lastik alternatifleri
​Türkiye Perakende Sos Pazarı, 2019’da yüzde 5 büyüdü mask
​Türkiye Perakende Sos Pazarı, 2019’da yüzde 5 büyüdü
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu" mask
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu"
AİMSAD Başkanı Erol: ''2020 atılım yılımız olacak'' mask
AİMSAD Başkanı Erol: ''2020 atılım yılımız olacak''
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
MAN 3’üncü Şubesini, Ankara’da hizmete açtı mask
MAN 3’üncü Şubesini, Ankara’da hizmete açtı
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek mask
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek
​Tekfen doğalgaz boru hattıyla yeniden Rusya’da mask
​Tekfen doğalgaz boru hattıyla yeniden Rusya’da

Bugün 12:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Michelin’den kış dönemi için lastik alternatifleri mask
Michelin’den kış dönemi için lastik alternatifleri
Çalışanların olmazsa olmazı temizlik mask
Çalışanların olmazsa olmazı temizlik
Renault 2019’da 20. kez binek otomobil liderliğini elde etti mask
Renault 2019’da 20. kez binek otomobil liderliğini elde etti
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Kargo Paketinden Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Görevliler Şaşkına Döndü! mask
Kargo Paketinden Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Görevliler Şaşkına Döndü!
2 Yaşındaki Bebek Yürek Dağladı! 20. Kattan Aşağıya... mask
2 Yaşındaki Bebek Yürek Dağladı! 20. Kattan Aşağıya...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak

GALERİ

Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL