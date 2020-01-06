Çalışanların olmazsa olmazı temizlik

Sodexo’nun dört kıtadaki çalışanlarıyla yaptığı Global İşyeri Araştırması, çalışanların iş yerlerinden beklentilerini araştırdı. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 81’i temiz bir iş yerinde çalışmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Çalışanların yüzde 79’u da güvenli ve ulaşım kolaylığına sahip bir ofiste çalışmak istediğini belirtti.

Hizmet verdiği 67 ülkede her gün 100 milyon kişinin yaşamına dokunan Sodexo, Global İşyeri Araştırması ile çalışanların beklentilerini analiz etti. Sodexo’nun 4 kıtadaki çalışanları ile yaptığı görüşmeler ışığında gerçekleştirilen araştırmaya katılanların en büyük beklentisi ‘temizlik’ oldu. Çalışanların yüzde 81’i temiz bir iş yerinde çalışmak istediğini dile getirdi. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu temizliğin yanında güvenliğin ve ulaşılabilirliğin önemine dikkat çekti. Yüzde 79’luk kesim güvenliğin ve ulaşılabilirliğin gerekli ve önemli olduğunun altını çizdi.

Dünya çapında entegre hizmet yönetimi sektörünün her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Sodexo Türkiye CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “İş yaşamı çalışanların beklentileri doğrultusunda kabuk değiştiriyor. Bu nedenle entegre hizmet yönetimi sektörünün önemi artıyor, sektör dünya çapında büyüyor” dedi. Entegre hizmet yönetiminin şirketlere çalışanların aradığı tüm hizmetleri bir paket olarak sunduğunun altını çizen Ahmet Zeytinoğlu, “Tesis yönetimi, teknik bakım, temizlik, enerji yönetimi, bahçe bakımı ve ilaçlama, destek hizmetler ve yemek gibi servisleri aynı anda hem kaliteli hem de maliyet yönetimi çerçevesinde sunuyoruz” diye konuştu.

Sodexo’nun araştırmasında ön plana çıkan rakamlar şöyle:

- %81’i işyerlerinin temizliğinin gerekli veya önemli olduğuna,

- %79’u güvenliğin ve ulaşılabilirliğin gerekli ve önemli olduğuna,

- %72 oranında resepsiyonun olmasına gerekli ve önemli olduğunu,

- %81 oranında işyerlerindeki eğitimin gerekli ve önemli olduğunu,

- %58’i kendi işyerinde öğrenmeyi tercih etmeyi düşünüyor,

- %79’u IT servisin gerekli ve önemli olduğunu,

- %74 oranında görsel ekipmanlarının gerekli ve önemli olduğunu,

- %74’ü teknik servisinin gerekli ve önemli olduğunu,

- %67’si toplantı yönetiminin gerekli ve önemli olduğunu,

- %69’u mail ve paketleme servisi gerekli ve önemi olduğunu,

- %74’ü kahve servisinin ve molaların gerekli ve önemli olduğunu belirtti.