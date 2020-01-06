Etimesgut'ta karla mücadele devam ediyor

Çalışmalar kapsamında kar yağışının durumuna göre 2 bin ton tuz, 100 ton solüsyon kullanılması planlanıyor. Vatandaşlar acil durumlarda 0312 244 49 27 numaralı telefonu arayarak destek alabiliyor.

Etimesgut Belediyesi, kar küreme-tuzlama araçları, greyder, kepçe gibi iş makineleri kritik noktalarda 24 saat hazır bekletiliyor. Özellikle araçların iniş ve çıkışlarda zorlandığı cadde ve sokaklar, okullar ve sağlık kuruluşlarına ulaşım güzergahları, ana arterler başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında ekipler karla mücadele ediyor.

EKİPLER ÇALIŞIYOR

Etimesgut Belediyesi, kar yağışının ardından buzlanma ve dona karşı ekipler tuz ve özel solüsyonlarla yollarda çalışma yapıyor. 10 ayrı ekip de kaldırımları kardan temizleyerek yaya ulaşımının aksamaması için çalışma gerçekleştiriyor. Hastane, okul ve belediye sosyal tesisleri ile parklara ulaşım yolları sürekli açık tutulmaya çalışılıyor.

ÖNLEMLER ALINDI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kış şartlarından Etimesgut halkının en az şekilde olumsuz etkilenmesi için tedbirlerin alındığını ve kar yağışıyla birlikte uygulamaya geçirildiğini söyledi.