Michelin’den kış dönemi için lastik alternatifleri

İçinde bulunduğumuz kış döneminde sürücülere, bulundukları iklim koşullarına göre alternatif lastik imkânları sunan Michelin; binek, SUV ve ticari araç kullanıcıları için dönemsel kış koşullarının yaşandığı bölgelerde ise 3PMSF kış sertifikalı yaz lastiği MICHELIN CrossClimate ailesini, sürekli ve yoğun kış koşullarının yaşandığı coğrafi özelliklere sahip bölgeler için MICHELIN Alpin 6 lastiğini, ticari araç kullanıcıları için bütün kış sürüş koşullarına uygun MICHELIN Agilis Alpin’i, kış koşullarında güvenlik ve hareket kabiliyetini artıran MICHELIN Pilot Alpin ailesini ve MICHELIN Latitude Alpin’i öneriyor.

Performans ve güvenliğe büyük önem veren Michelin, trafik kurallarına dikkat etmenin yanı sıra yol ve hava şartlarına uygun olarak lastik kullanımının önemine işaret ediyor. Bu konuda sürücülerin kullandıkları lastiklerin teknik özelliklerine de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Michelin, özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsiminde hava koşullarından dolayı araçların ıslak zeminde çok daha iyi tutunmasını sağlayan ‘özel teknolojiyle donatılmış’ lastiklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Bu konuda Michelin’in sahip olduğu, özel teknolojiyle donatılmış kış lastiklerinin; marka ve desenlerin yanı sıra teknik ve güvenlik özellikleri şöyle;

MICHELIN Alpin 6:

MICHELIN Alpin 6’nın özel sırt deseni, gelişmiş teknolojisiyle yasal sınır olan 1,6 mm’ye kadar, ilk günkü performansı korumasını sağlıyor. Aşındıkça değişen sırt deseni sayesinde yasal diş derinliğine kadar tahliye alanından ödün vermiyor. Bu sayede lastikler, yüksek yol tutuşu ile mükemmel karlı zemin performansında süreklilik sağlıyor.

Ayrıca MICHELIN Alpin 6, aşınmış lastikler arasında gerçekleştirilen karlı zemin testlerinde, rakipleri arasında hızlanma ve çekiş performansında ilk sırada yer alıyor. Aşınmış lastik performansıyla rakiplerinden 5,4 metre daha kısa fren mesafesiyle güvenliği üst seviyeye çıkaran Alpin 6’nın çok katmanlı sırt bileşeni teknolojisi sayesinde aşındıkça değişen sırt deseni lastik ömrü boyunca performansını koruyor. Pazar ortalamasından yüzde 27 daha uzun ömürlü olan Alpin 6, bu alanda da mükemmel performansını ispatlıyor.

MICHELIN Agilis Alpin:

Uzman kullanıcılar için tasarlanan MICHELIN Agilis Alpin, bütün kış koşullarında daha fazla güvenli, daha ekonomik ve dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. 3PMSF sertifikalı lastikler, buzlu ve ıslak yollarda yaklaşık olarak 2 metre daha kısa frenleme mesafesi ve kar üzerinde yüzde 25 daha fazla çekiş gücü sunuyor. Ayrıca yüzde 20 daha fazla kilometre ömrü sunan MICHELIN Agilis Alpin, darbeye dayanıklı yanaklar ve sürtmelere karşı daha iyi koruma sağlıyor. Ayrıca SUV lastikleri gibi karlı zeminde daha iyi kavrama için, omuz kısmında açık ve geniş aralıklı bloklu özgün sırt desenine de sahip.

Durable Contact Patch teknolojisine sahip olan lastikler, daha geniş, daha kare şeklindeki temas alanıyla buzlu zeminde daha iyi yol tutuşu için yüzde 27 daha fazla kauçuğun temas etmesini sağlıyor. Aynı zamanda Stabiligrip teknolojisi ile yüzde 16 oranında artırılmış kılcal kanalları karlı zeminde pençe benzeri bir etki yaratıyor. Üç boyutlu tasarlanan, çift yönlü ve değişken geometrik özelliğe sahip bu kılcal kanallar otomatik olarak kendini kilitliyor ve bu sayede lastik bloklarının zeminle daha sağlam temas etmesini sağlıyor.

MICHELIN Pilot Alpin Ailesi ve Pilot Alpin 5 SUV:

Pilot Alpin 5 ve Pilot Alpin 5 SUV’yi içeren ürüm gamı, gerek binek gerekse yüksek performans grubu araçlar için zorlu kış koşullarında sürücülerin tercihi oluyor. Her türlü kış koşulunda SUV’lar için güvenlik ve hareket kabiliyeti sunan MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV lastikler, geliştirilmiş fren performansı ve yüksek kızaklama direnci sunuyor. Mercedes-AMG GLC, BMW X3, Porche Cayenne tarafından homologe edilen lastikler, simetrik sırt deseni ve fonksiyonel polimeri içeren yenilikçi bir formülasyon ile kuru, ıslak ve karlı zemin performansını yeniden tanımlıyor.

MICHELIN Latitude Alpin:

SUV’lar için emniyet ve hareket kontrolü sağlayan MICHELIN Latitude Alpin, Porsche, BMW, Mercedes tarafından homologe edildi. Çok oluklu sırt desenine sahip olan lastikler, artan sayıda blok ve lamellere sahip lastik sırtıyla kar ve buz üzerinde daha iyi yol tutuşu ve frenleme imkanı sunuyor. Aynı zamanda üçüncü nesil Heliocompund kauçuk ile de kış şartlarında daha iyi direksiyon hakimiyeti sağlıyor.

MICHELIN CrossClimate+:

Michelin’in devrim niteliğindeki kış sertifikalı yaz lastiği MICHELIN CrossClimate, hem yaz hem de kış lastiklerinin üstün yanlarını tek bir lastikte birleştiriyor. Kuru zeminde kısa mesafede fren yapma imkanı, ıslak zeminde frenlemede "B" derecesi ve kış mevsiminde kullanım için 3PMSF işaretine sahip MICHELIN CrossClimate, yeni jenerasyonu MICHELIN CrossClimate+ ile de uzun lastik ömrü, geliştirilmiş kış performansı ve konfor özellikleriyle sürücülere büyük avantajlar sağlıyor.

İlk kilometreden itibaren diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm’ye gelinceye kadar performansından ödün vermeyen MICHELIN CrossClimate+ geniş ebat yelpazesiyle sürücülere kuru zeminde premium yaz lastiği özellikleriyle mükemmel performans sunarken; karla kaplı zeminde ise bir kış lastiği kadar yüksek performans göstermeye devam ederek mükemmel deneyim yaşatıyor. MICHELIN CrossClimate+ üst sınıf 4 mevsim lastik pazarının ortalamasından %25 daha uzun ömürlülüğüyle dikkat çekiyor.