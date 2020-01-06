Milli Piyango Talihlisi "Haram" Dedi, Biletini Yaktı!

Milli Piyango'nun, 2020 yılına özel büyük ikramiyesi olarak 80 Milyon TL tutarıyla birlikte kendini gösteren özel çekilişi; çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye 4'e bölünürken; kazanan kişilerden birinin Bursa İnegöl'de ikamet ettiği öğrenildi.

Tek Rakamla İkramiye Kaçırdı

Büyük ikramiyeyi sadece tek rakamla kaçıran ve bunun sonucunda teselli olarak 20.000 TL alan bir diğer talihli Esat Şahan isimli; asgari ücretle çalışmakta olan mobilya işçisi, Milli Piyango'nun haram olduğunu belirterek, bu tutarın isabet ettiği bileti ateşe verdi.

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde yılbaşı özel çekilişinde 80.000.000 TL'lik büyük ikramiyenin; "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı. Esat Şahan isimli vatandaşın sadece bir numarası farklı olan "1358430" numaralı çeyrek biletine ise tek rakamla kaçırması sebebiyle teselli ikramiyesi olarak 20.000 TL isabet etti.

Bileti sorgulattığında, kazandığı paranın 20.000 TL olduğunu gören ve bu paradan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Esat Şahan, Alışveriş merkezine çay içme amacıyla gittiğini ve hesabı ödemeye gittiğinde bir kadının kendisine "bilet alır mısınız" diye uzattığını, kendisinin de çocuğunun ısrarları karşısında kırmayarak aldığını; bileti sorgulattığında ise bir rakam sonucunda 20 Milyon TL'yi kaçırdığını farkettiğini, çeyrek olarak aldığı yılbaşı biletine bu kapsamda 20.000 TL isabet ettiğini; haram para olduğu için bunu nakite çevirmediğini belirten Şahan, bilet alanlara almamalarını tavsiye ettiğini, haramın evlere girmemesi gerektiğini söyledi.

Devlete Bağışladı

Esat Şahan'ın patronu Hüseyin Çakır'da bu paranın hayırlı olmayacağını aktararak, ilk olarak Şahan'ın kendisinden bu paranın çıktığını; tahsil etmeye gideceği için izin istediğini, sonrasında ise kendisinin onu uyardığını ve onun da zaten kendisi için kullanmayacağını açıkladığını söyledi. Akrabalarının borçlarına vereceğini söylediğini aktaran Çakır, bu bileti yakıp, bu işten kurtulması gerektiğini söylediğini ve biletin devlete yol, su, elektrik olarak geri dönmesini istediğini aktardı.