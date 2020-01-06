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Zam Üstüne Zam Geliyor: O Şehirde de Zam Yapıldı

İstanbul'da normal şartlar altında 1.75 TL olan simit fiyatı, 2 TL'ye zamlandı. Bunun sonrasında ise bir simit zammı haberi de İzmir'den ulaştı. İzmir'de de normalde 1.50 TL olarak satılan simidin 1.75 TL olmasına karar verildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İstanbul'da bugün sabah saatlerinde, normalde 1.75 TL'den satılan simidin 2 TL'ye yükseltilmesine karar verildi ve kararla birlikte yine aynı saatler içerisinde tüm satıcılarda simit fiyatları yükseltildi. Bunun yanında İzmir'de 1 Kasım 2018 tarihinde 1.25 TL yerine 1.50 TL'ye yükseltilen simit fiyatları; bundan etkilendi ve 1.75 TL'ye tekrardan yükseltildi. İzmir'de bundan böyle simide gevrek değil, zam deme kararı verildi.

25 Kuruşluk Zam

Artış gösteren maliyetler karşısında, oldukça düşük seviyelere inen kar oranlarını gerekçe olarak göstererek tepkili olan fırıncı halkı, Simite yapılacak olan zam talebini, İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile paylaştı. Oda tarafından simit fiyatlarına yapılması gereken zammın adet bazında 0.25 TL olması gerektiğini öngörüldü.

Normal şartlar altında İzmir'de 1.50 TL'den satılmakta olan simidin, 1.75 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili oluşturulan söz konusu zam talebi, Gıda Komisyonu'na resmen sunulmuş durumda. Komisyon, bu ayın sonunda toplanarak zam yapılıp, yapılmayacağıyla ilgili karar alacak. Fırıncılar ve oda tarafından yapılan açıklamalara göre zammın %99.9 ihtimalle yapılacağı ifade edildi.

Sosyal Medya Çalkalandı

Ardı ardına gelen zam haberleri, bireylerin sosyal medyada sesini haykırmasıyla sonuçlandı. Asgari ücrete zam yapılır yapılmaz, 50'den fazla kalemde meydana gelen zamlarla birlikte; asgari ücrete yapılan zammın hiçbir anlam ifade etmediğini, hatta eskisinden daha kötü bir duruma geldiğini belirten sosyal medya kullanıcıları; yapılan zamlardan artık bıktıklarını, ekonominin bir an önce düzelmesi gerektiğini belirttiler.

Twitter'da bir kullanıcı, İstanbul, İzmir, Ankara derken 0.25 TL, 0.50 TL ekmek zammı, simit zammı, elektrik zammı, doğal gaz zammı gibi kalemlerin teker teker ele alındığında düşük miktarlar gibi göründüğünü fakat hepsi toplandığında şuan kalemler üzerinde gerçekleştirilen ortalama zam oranının %25'e yaklaştığını belirtti. Asgari ücrete %15 oranında yapılan zammın böylelikle, henüz 5-6 gün olmasına rağmen direkt eridiğini, hiç zam yapılmasa daha rahat geçim sağlanacağını sözlerine ekledi.

Bugün 19:42 TSİ - Gündem

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