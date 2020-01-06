20 Yıl Boyunca Öz Babasının Tecavüzüne Uğradı: Kan Donduran Olay!

Geçtiğimiz ekim ayı içerisinde artık yaşadığı olaylara dayanamayan D.A. isimli 29 yaşındaki talihsiz kadın, öz babası C.A. tarafından tam 9 yaşından beri, 20 yıldır aralıksız olarak cinsel istismara maruz kaldığını söyledi ve babasından şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alınan sapık baba C.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili savcılık kısa süre içerisinde iddianamesini tamamlarken, C.A. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreç içerisinde talihsiz kadının ailesi ve çevresi onu tamamıyla yalnız bıraktı. Yalnız bırakmasının yanı sıra, şikayetini geri çekmesi noktasında da oldukça sert baskılar yaptılar. D.A, şubat ayında ilk duruşmadan önce, sosyal medyadan yardım çığlığı atarak destek istedi.

Korkunç Olay

9 yaşından itibaren öz babasının tacizine uğradığını anlatan D.A., Twitter'da Tecavüze Hayır isimli bir hesap açtı ve 29 yaşında olduğunu açıkladı.

Hem fiziksel, hem psikolojik açıdan şiddet ve tehditler karşısında asla sesini çıkaramadığını, defalarca öz babasının kendisini tabanca, asit ve bıçak kullanarak öldürmeye kalktığını, Ekim ayı içerisinde tüm cesaretini toplayarak artık dayanamayıp savcılığa şikayette bulunduğunu ve babasının tutuklandığını anlatan talihsiz kadın, babannesinin, dedesinin ve kendi canını en çok yakan kardeşlerinin kendisini yalnız bırakarak babasının yanında olduklarını aktardı.

Babası olacak şahsın ses kaydında yaptıklarını birer birer kabul ettiğini, itiraflarda bulunduğunu ve bunun kanıtlı olduğunu aktaran D.A., ailesinin babası hapse girmesi sebebiyle kendisini suçladığını ve annesinin ilk olarak kendisine "ben sezmiştim" demesine rağmen mahkemede kendi aleyhinde ifade verdiğini söyleyerek; büyük baskı altında olduğunu anlattı.

Can Güvenliğim Tehlikede

D.A., paylaştığı tweetlerin yayılmasıyla birlikte kendisine gelen destek mesajlarının üzerine, kendini yapayalnız hissettiği esnada hiç tanımadığı insanların; bu kadar seferber olup yardım etme çabalarının kendisini oldukça duygulandırdığını; her gelen destekte sevinçten güldüğünü ve gözlerinin dolduğunu, kendi ailesinin sahip çıkmaması sebebiyle bu durumda olduğunu ve destek verenlere teşekkür ettiğini aktardı.

Can güvenliğinin tehlike altında olması sebebiyle şuanda kimliğini saklamak zorunda olduğunu söyleyen D.A., mahkeme günü destek olmalarını rica etti.