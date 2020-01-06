İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Haber Sizin İçin...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İnternet'ten alışveriş yaparak endişe duyan bireyleri sevindirecek bir haber altına imza attı. Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı ismi verilen organizasyonda bir takım açıklamalar altına imza atan Pekcan, dijitalleşme konusunda oldukça yeni projeleri bulunduklarını ve bu projelerin her geçen gün sayısını artırdıklarını ifade ederek, ticarette karşılıklı güvenin en önemli konu olduğunu söyledi.

Alıcı ve satıcıların karşılıklı olarak birbirlerini göremediği, hatta ürünü dahi göremediği e-ticaret ortamı içerisinde güven unsurunun normal ticarete kıyasla bir tık daha önde olduğunun altını çizen Pekcan, yapılan araştırmalar sonucunda da bunu kanıtladıklarını belirtti.

Pekcan, Türkiye'de yaklaşık olarak 75.000.000 kişinin geniş bant İnternet sistemine erişim sağlamayı başardığını, fakat e-ticaret kullanım oranının oldukça düşük seviyede %5,3 oranında olduğunu; gelişmiş ülkelerde bu oranın Türkiye'ye kıyasla 2 kat daha fazla olduğunu sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam etti.

Pekcan, TÜİK tarafından açıklanan verilerin, tüketicilerin yarısından çok az bir bölümün ödeme sistemlerine duyduğu güvensizlik ve gizlilik, çeyreğinden biraz fazla bölümünün ise satış, iade ve değişim şikayetlerinin dikkate alınmadığı hususundaki problemleri öne sürerek e-ticaretten uzak durduğunu gösterdiğini ekledi.

E-Ticarette güven ortamının oluşturulabilmesi için, Ticaret Bakanlığı olarak TOBB ile gerçekleştirilen iş birliği ile birlikte "GÜVEN DAMGASI" isimli bir sistemi kurduklarını, E-ticarette gizliliğin, hizmet kalitesinin sağlanması ve bunun yanı sıra İnternet'ten alışveriş yapmakta olan tüketicinin yaşadığı endişe ve güvensizliklerin ortadan kaldırılması için bu GÜVEN DAMGASI konusunun oldukça etkili olmasını beklediklerini sözlerine ekleyerek, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapanlara yeni haberi verdi.

Bu hususta, sitelerin güvenli olup olmadığına dair, direkt olarak bakanlık tarafından "GÜVEN DAMGASI" verileceği ve bu damganın hem Bakanlığın resmi sitesinden, hem de siteden bulunabileceğini söyledi.