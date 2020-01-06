Sibel Ünli Parasızlıktan mı İntihar Ett? Babası Açıkladı...

İstanbul Samatya'da, denizde cansız bedenine ulaşılan henüz 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim gören Sibel Ünli'nin babası Zeki Ünli, bir takım açıklamalar altına imza atarak kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini çözüme kavuşturdu.

"Ayıp" Dedi...

Güngören Köyiçi'nde yer alan "Batmanlılar Derneği'nde" taziyeleri kabul eden baba Zeki Ünli, söylenen her şeyin yalan olduğunu, kızının 1 aydır kayıp olduğuna dair iddialar dolandığını; bunun ise tamamıyla yalan olduğunu aktardı.

Muş'ta, Bursa'da ve burada evlerinin olduğunu aktaran baba, ayda 10.000 TL'den fazla gelire sahip olduklarını; kızının maddi olanaklar sebebiyle intihar etmediğini, bu yalanı ortaya kimin attığını merak ettiğini; böyle şeylerin oldukça ayıp şeyler olduğunu söyledi. Bu acı günde, bu tarz iddiaların kendilerini daha çok yıprattığını sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam etti.

Sorun Parasızlık mıydı?

Baba Ünli, kızının parasızlık sebebiyle mi böyle bir şey yaptığı sorusu karşısında, bunun ise külliyen yalan olduğunu; kendilerinin bugün her şeye sahip olduklarını; devletin de yardımda bulunduğunu, kızının burs da aldığını; böyle şeylerin yakışmadığını, devleti kötülemek için bu tarz iddialar altına imza attıklarını dile getirdi.

Ağabey de Açıkladı

Ağabey Ünli ise, bugün yanlarında olan herkese teşekkürlerini ilettiklerini, çok acı bir kayıp yaşadıklarını söyledi. Sosyal medyada ve başka birçok mecrada aile onurlarına zarar veren ve genç kızın hatırasına zarar veren, hakaret eden onlarca paylaşım yapıldığını; bunun kendilerini ciddi manada üzdüğünü, bundan dolayı böyle bir açıklama yapma gereksinimi hissettiklerini; bunun için bir metin hazırladıklarını söyledi.

Olay Neydi?

Kendisinden bir süredir haber alınamayan, yaşının 20 olduğu öğrenilen Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'da yer alan Samatya Sahili üzerinde bulunmuştu. Ünli'nin sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar ise oldukça yürek yakmıştı.

Sibel Ünli'nin paylaşımlarında "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadelerini kullanması Türkiye'nin gündemine oturmasına sebep olmuştu.