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Altındağ’da kar seferberliği

Altındağ Belediyesi, 500 personel ve 30 karla mücadele aracıyla başkentte etkili olan kar yağışına müdahale ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ Belediyesi, Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından teyakkuza geçti. Altındağ’da yolların kapanmaması için hummalı bir çalışma başlatan Altındağ Belediyesi, 30 araç ve 500 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, 26 mahallede yayaların problem yaşamaması için seferber olan ekipler Altındağlılar’dan tam not aldı.

7/24 görev başında olan Altındağ Belediyesi, öte yandan soğuk havalarda yiyecek bulma konusunda zorlanan hayvanları da unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla can dostlar için beslenme alanları oluşturuldu.

“24 saat görev başındayız”

Altındağ Belediyesi olarak kış şartlarında vatandaşların sorun yaşamaması için, hazırlıkları günler öncesinden tamamladıklarını dile getiren Başkan Asım Balcı, “Kar yağışının ilk gününde ekiplerimiz göreve hazır olduğundan, anında kar küreme çalışmalarına başladık. Hemşehrilerimizin evlerine rahat bir şekilde ulaşabilmesi için görevimizin başındayız. Altındağlılar, 444 39 19 numaralı çağrı merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize 7/24 ulaşabilirler. Ben ayrıca kış lastiği konusunda da hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Karlı havalarda özel araçları yerine toplu taşımaları kullanmalarını tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 08:59 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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