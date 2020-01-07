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Kahramankazan'da karla amansız mücadele

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışının yaratabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışının yaratabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler çalışmalarını, vatandaşların mağdur olmaması için hem Kahramankazan Belediyesi’nin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda yetki alanı ayrımı gözetmeksizin yürütüyor.  

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla mücadelesini gece gündüz demeden sürdürüyor. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramankazan’da karla mücadele ediyor. Aralıklarla yağan, ancak etkisini giderek artıran yoğun kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız çalışan ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırım ve merdivenleri de temizliyor. Ekipler ilçedeki dış mahallelerde de (Köyler) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ayrım yapmadan çalışılıyor

Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veren ekipler, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıyor. Kahramankazan Belediyesi, çalışmalarını yetki ayrımı gözetmeksizin vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda da sürdürüyor.

7/24 mesai

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını belirterek, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan yolları açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın karın keyfini çıkarmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin, Büyükşehir Belediyesi’nin ya da belediyemizin sorumluluğunda olan tüm noktalarda hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
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Bugün 09:43 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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