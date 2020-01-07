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Ankaralılar Derneği cam üfleme sanatını yaşatıyor

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankaralılar dernek genel merkezinde iki gün süren cam üfleme sanatı atölyesi etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

Etkinliğe AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ankaralılar olarak sanatın her dalına önem veriyoruz diyen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Kültürel zenginliklerimizi tespit ederek, geleneksel el sanatlarımızla hemşehrilerimizi buluşturmayı amaçlıyoruz. Geçmişten gelen kültürel değerlerimizi böylece kalıcı hale getirmek istiyoruz. Genel merkezimizde bu yüzden bir atölye salonumuz mevcut. Dernek olarak sanatın her dalına önem veriyoruz.” dedi.

Ankara'da babasından öğrendiği cam üfleme sanatını 27 yıldır sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Cam Üfleme Sanatçısı Feridun Pekeş, ham maddesi yurtdışından gelen camı alevle eritilerek üfleme ve el teknikleriyle şekil verdi. Pekeş ile birlikte, Ankaralılar yalnız camın çeşitli eserlere dönüşümünü izlemekle yetinmedi aynı zamanda deneme imkanı da buldu. Pekeş ayrıca sanatın tarihinden ve günümüzdeki yerinden de bahsetti.

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