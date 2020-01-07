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​Vodafone kodlama minibüsü, 11 Ocak’ta İstanbul turuna çıkıyor

Vodafone’un 41. İstanbul Maratonu’nda “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü, eğitimlerine başlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Vodafone’un 41. İstanbul Maratonu’nda “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü, eğitimlerine başlıyor. Vodafone Kodlama Minibüsü 11 Ocak itibarıyla Spor İstanbul’a ait 30 ayrı tesisi ziyaret ederek çocuklara kodlama eğitimi verecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlama hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan yeni bir projeye imza atıyor. Buna göre Vodafone, 41. İstanbul Maratonu’nda “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek. 11 Ocak itibarıyla İstanbul genelinde 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Vodafone Kodlama Minibüsü’nde, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimleri verilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda da çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Aynı zamanda, bir kodlama minibüsü oluşturarak, Spor İstanbul’un eğitim verdiği çocuklara kodlama öğretmeyi planladık. Böylece, Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Vodafone Kodlama Minibüsü’ne davet ediyoruz.”

81 ilde 100 bin çocuğa kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Vodafone Kodlama Minibüsü’nün ziyaret edeceği tesisler:

Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi

Fatih Spor Kompleksi

Yeşilpınar Yüzme Havuzu

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Hakkı Başar Spor Kompleksi

Bahçelievler Spor Kompleksi

Halkalı Yüzme Havuzu

Sefaköy Yüzme Havuzu

Halkalı Çamlık Spor Tesisi

Florya Spor Tesisi

Çırpıcı Spor Tesisi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

75. Yıl Yüzme Havuzu

Avcılar Spor Kompleksi

Beyoğlu Yüzme Havuzu

Metin Oktay Spor Tesisi

Maltepe Sahil Spor Tesisi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Beykoz Spor Tesisi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Kafkale Spor Kompleksi

Yenidoğan Yüzme Havuzu

Taha Akgül Spor Kompleksi
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