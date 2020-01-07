​Vodafone kodlama minibüsü, 11 Ocak’ta İstanbul turuna çıkıyor

Vodafone’un 41. İstanbul Maratonu’nda “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü, eğitimlerine başlıyor. Vodafone Kodlama Minibüsü 11 Ocak itibarıyla Spor İstanbul’a ait 30 ayrı tesisi ziyaret ederek çocuklara kodlama eğitimi verecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlama hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan yeni bir projeye imza atıyor. Buna göre Vodafone, 41. İstanbul Maratonu’nda “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek. 11 Ocak itibarıyla İstanbul genelinde 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Vodafone Kodlama Minibüsü’nde, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimleri verilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:
“Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda da çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Aynı zamanda, bir kodlama minibüsü oluşturarak, Spor İstanbul’un eğitim verdiği çocuklara kodlama öğretmeyi planladık. Böylece, Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Vodafone Kodlama Minibüsü’ne davet ediyoruz.”
81 ilde 100 bin çocuğa kodlama eğitimi
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.
Vodafone Kodlama Minibüsü’nün ziyaret edeceği tesisler:
Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi
Fatih Spor Kompleksi
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Sefaköy Yüzme Havuzu
Halkalı Çamlık Spor Tesisi
Florya Spor Tesisi
Çırpıcı Spor Tesisi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
75. Yıl Yüzme Havuzu
Avcılar Spor Kompleksi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Metin Oktay Spor Tesisi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Kafkale Spor Kompleksi
Yenidoğan Yüzme Havuzu
Taha Akgül Spor Kompleksi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz