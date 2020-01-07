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Perakende sektörüne üniversiteli çalışan

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön Lisans Programı müfredatı konusunda ATO üyelerinin görüşlerini aldı.

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay ve ATO’nun perakende sektöründe faaliyet gösteren 18 ayrı komitesini temsil eden meclis ve komite üyeleri, Hacı Bayram Üniversitesi temsilcileri ile perakende sektörüne eleman yetiştirmek üzere üniversitede açılacak Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön Lisans Bölümü’nün müfredat programı hakkında bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

ATO Yönetim Kurulu toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, sürekli büyüme kaydeden perakende sektörünün istihdam açısından önemli bir alan olduğunu belirterek, Başkent’te bulunan Hacı Bayram Üniversitesi’nde bu sektöre eleman yetiştirmek üzere bölüm açılmasını önemsediklerini anlattı. Perakende sektörünün dünyada 25 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığını kaydeden Baran, Türkiye’de de 1 trilyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sektörün nitelikli eleman ihtiyacının devam ettiğini söyledi. Baran, “Perakendeciliği ülkenin istihdam sorunun çözümüne katkı sağlayacak önemli alanlardan biri olarak görüyoruz. Perakende, ticaretin önemli bölümünün döndüğü ve bu ülkenin can damarı olan sektördür. Eğitim her alanda olduğu gibi bu alanda da kaliteyi yükseltecek bir unsurdur. Nitelikli çalışan yerleştiremediğimiz sürece ne kadar yatırım yaparsak yapalım arzu edilen başarıyı elde edemeyiz. Hacı Bayram Üniversitesi’nde bu bölüm açıldığında ve mezun vermeye başladıklarında Ankara’da perakende sektöründe eleman ihtiyacının önemli bölümü karşılanmış olacak.” dedi. 

“İHTİYACA YÖNELİK İŞ KAYNAĞI”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, üretici ve tüketici davranışlarının çeşitli etkilerde değiştiğini belirterek, “Işığın açısından, mağazadaki müziğe kadar tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen faktörler bulunuyor. Bu faktörleri ölçmek için geleneksel yollar dışında yeni yöntemler öğrenmek gerekiyor. Usta-çırak ilişkisi her alanda çok önemli ancak bu ilişkiyi daha da geliştirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği üniversitedeki bilimsel eğitim verecek.” diye konuştu.

Güzellik merkezleri ve kuaför sektörünün daha da nitelikli hale gelmesi için Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde lisans programı açılmasını talep ettiklerini hatırlatan Yılmaz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’in sektörle birlikte çalışmalar yürüterek destek vermesinin sektöre önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Yılmaz, “ATO olarak doğru eğitimle, piyasanın ihtiyacına yönelik iş kaynağını sağlayabiliriz. 18 ayrı sektörüyle ATO’nun kalbini oluşturan perakende ticaretin sorunlarına eğitimle çözüm getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“SEKTÖRDE BİLGİLİ ÇALIŞANA İHTİYACIMIZ VAR”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ise konuşmasında mağazacılık ve perakende sektöründe müşteri ilişkilerinin önemine değindi. Aktay, “Bir firma tek bir iletişim sorunuyla yerle bir olabilir. Bunun önüne ancak ders sıralarında verilecek eğitimle geçebiliriz. Artan nitelikli insan ihtiyacını karşılamak için sektör hakkında bilgili çalışana ihtiyacımız var.” dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül Ermeç Sertoğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Çatlı, açılması planlanan Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön Lisans Programı’na dair hazırlanan müfredatı ATO Meclis ve Komite Üyeleri ile paylaştı.

Toplantıda, 2 No’lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi, 4 No’lu Kuyumcular ve Mücevherat Meslek Komitesi, 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi, 9 No’lu Ayakkabıcılar Meslek Komitesi, 17 No’lu Tekstil - Tuhafiye - Mefruşat Meslek Komitesi, 20 No’lu Züccaciye-Billuriye ve Hediyelik Eşya Satıcıları Meslek Komitesi, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi, 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi, 27 No’lu Halı, Mobilya, İmalat Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi, 40 No’lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi, 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komiteleri ön lisans programının müfredatında yer alabilecek konular hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay ve ATO’nun perakende sektöründe faaliyet gösteren 18 ayrı komitesini temsil eden meclis ve komite üyeleri, Hacı Bayram Üniversitesi temsilcileri ile perakende sektörüne eleman yetiştirmek üzere üniversitede açılacak Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön Lisans Bölümü’nün müfredat programı hakkında bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

ATO Yönetim Kurulu toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, sürekli büyüme kaydeden perakende sektörünün istihdam açısından önemli bir alan olduğunu belirterek, Başkent’te bulunan Hacı Bayram Üniversitesi’nde bu sektöre eleman yetiştirmek üzere bölüm açılmasını önemsediklerini anlattı. Perakende sektörünün dünyada 25 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığını kaydeden Baran, Türkiye’de de 1 trilyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sektörün nitelikli eleman ihtiyacının devam ettiğini söyledi. Baran, “Perakendeciliği ülkenin istihdam sorunun çözümüne katkı sağlayacak önemli alanlardan biri olarak görüyoruz. Perakende, ticaretin önemli bölümünün döndüğü ve bu ülkenin can damarı olan sektördür. Eğitim her alanda olduğu gibi bu alanda da kaliteyi yükseltecek bir unsurdur. Nitelikli çalışan yerleştiremediğimiz sürece ne kadar yatırım yaparsak yapalım arzu edilen başarıyı elde edemeyiz. Hacı Bayram Üniversitesi’nde bu bölüm açıldığında ve mezun vermeye başladıklarında Ankara’da perakende sektöründe eleman ihtiyacının önemli bölümü karşılanmış olacak.” dedi. 

“İHTİYACA YÖNELİK İŞ KAYNAĞI”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, üretici ve tüketici davranışlarının çeşitli etkilerde değiştiğini belirterek, “Işığın açısından, mağazadaki müziğe kadar tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen faktörler bulunuyor. Bu faktörleri ölçmek için geleneksel yollar dışında yeni yöntemler öğrenmek gerekiyor. Usta-çırak ilişkisi her alanda çok önemli ancak bu ilişkiyi daha da geliştirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği üniversitedeki bilimsel eğitim verecek.” diye konuştu.

Güzellik merkezleri ve kuaför sektörünün daha da nitelikli hale gelmesi için Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde lisans programı açılmasını talep ettiklerini hatırlatan Yılmaz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’in sektörle birlikte çalışmalar yürüterek destek vermesinin sektöre önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Yılmaz, “ATO olarak doğru eğitimle, piyasanın ihtiyacına yönelik iş kaynağını sağlayabiliriz. 18 ayrı sektörüyle ATO’nun kalbini oluşturan perakende ticaretin sorunlarına eğitimle çözüm getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“SEKTÖRDE BİLGİLİ ÇALIŞANA İHTİYACIMIZ VAR”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ise konuşmasında mağazacılık ve perakende sektöründe müşteri ilişkilerinin önemine değindi. Aktay, “Bir firma tek bir iletişim sorunuyla yerle bir olabilir. Bunun önüne ancak ders sıralarında verilecek eğitimle geçebiliriz. Artan nitelikli insan ihtiyacını karşılamak için sektör hakkında bilgili çalışana ihtiyacımız var.” dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül Ermeç Sertoğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Çatlı, açılması planlanan Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön Lisans Programı’na dair hazırlanan müfredatı ATO Meclis ve Komite Üyeleri ile paylaştı.

Toplantıda, 2 No’lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi, 4 No’lu Kuyumcular ve Mücevherat Meslek Komitesi, 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi, 9 No’lu Ayakkabıcılar Meslek Komitesi, 17 No’lu Tekstil - Tuhafiye - Mefruşat Meslek Komitesi, 20 No’lu Züccaciye-Billuriye ve Hediyelik Eşya Satıcıları Meslek Komitesi, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi, 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi, 27 No’lu Halı, Mobilya, İmalat Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi, 40 No’lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi, 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komiteleri ön lisans programının müfredatında yer alabilecek konular hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.
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