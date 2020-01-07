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Çankaya’da yeni yılın ilk sergileri

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni yılın ilk etkinliğinde genç sanatçı Fatih Kahya'nın "Atölyeden Notlar" adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni yılın ilk etkinliğinde genç sanatçı Fatih Kahya'nın "Atölyeden Notlar" adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.  Çağdaş Sanatlar Merkezi ise Genco Gülan’ın Soyut Arkeoloji başlıklı sergisine ve Macaristan Büyükelçiliği'nin öncülüğünde gerçekleşen "Porselene Nakşedilmiş Kültürler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi yeni yılın ilk etkinliğinde genç sanatçı Fatih Kahya'nın kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11 Ocak'ta başlayacak "Atölyeden Notlar" sergisinde son dönemde yaptığı eserlerle dikkat çeken sanatçının portre ve otoportre çalışmaları sanatseverlerle buluşacak. İzleyiciye resim ve resim malzemeleri açısında farklı bakış açıları sunan sergide sanatçının geçmiş ve son dönem yapıtları, 30 Ocak'a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkez’inde ziyaret edilebilir.

YENİ YILDA SOYUT ARKEOLOJİ SERGİSİ

Çağdaş Sanatlar Merkezi ise yeni yılın ilk etkinliğinde Genco Gülan’ın Soyut Arkeoloji başlıklı heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Gülan'ın antik ve klasik referanslı çağdaş heykelleri ve soyut resimlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi kapsamında Gülan’ın figüratif heykelleri, büyük boyutlu dışavurum tablolar ile beraber sergileniyor. Bu ilginç sergi 5 Şubat'a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gezilebilecek.

PORSELENE NAKŞEDİLMIŞ KÜLTÜRLER SEGİSİ ÇSM'DE

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi yeni yılın ilk özel sergisinde Macaristan Büyükelçiliği'nin öncülüğünde gerçekleşen "Porselene Nakşedilmiş Kültürler" sergisini konuk ediyor. Porselen ve porselen süslemesi sanatına odaklanan sergi 7-15 Ocak tarihleri arasında Başkentli sanatseverleri bekliyor. Porselen sanatının kültürel etkisi ve Herendi usulü porseleni odak noktasına alan sergide, Türk sanatçı Serdar Gülgün’ün Herendi Porselen Fabrikası için tasarladığı ünlü lale desenli koleksiyonlar yer alıyor.
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Bugün 11:18 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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